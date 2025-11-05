Libia detiene a Osama Najim Almasri, acusado de crímenes de guerra por la CPI

1 minuto

Argel, 5 nov (EFE).- La Fiscalía Libia informó este miércoles de la detención de Osama Najim Almasri, jefe del Departamento de Operaciones y Seguridad Judicial en Trípoli, acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional (CPI) y que ha principios de año fue liberado por Italia tras haber sido detenido en Turín.

Según la Fiscalía, el acusado se encuentra en prisión preventiva y fue transferido al Tribunal para su procesamiento, acusado de «torturas y tratos crueles» contra internos del centro penitenciario y de rehabilitación principal de Trípoli, entre otros cargos. EFE

