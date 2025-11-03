Libia entrega a Líbano el expediente de la desaparición por la que detuvo a Hanibal Gadafi

Beirut, 3 nov (EFE).- Una delegación del Gobierno de Unidad Nacional de Libia (GUN) entregó este lunes al Líbano el expediente de la investigación sobre la desaparición de un importante clérigo iraní-libanés, en relación con la que fue detenido Hanibal Gadafi, hijo del dictador libio Muamar al Gadafi.

El dosier «completo» fue entregado al juez libanés encargado de investigar la desaparición del imán Musa al Sadr, fundador del partido chií libanés Amal y quien desapareció cuando realizaba una visita oficial a Libia en 1978, confirmó la delegación durante un encuentro con el presidente del Líbano, Joseph Aoun.

Según un comunicado de la Presidencia libanesa, el grupo libio también expresó su disposición a cooperar y a proporcionar toda la información disponible sobre el caso de Al Sadr.

Su visita a Beirut se produce dos semanas después de que la Justicia libanesa otorgara la libertad bajo fianza a Hanibal Gadafi, después de que permaneciera una década en prisión preventiva por presunta ocultación de información sobre la desaparición del imán iraní-libanés.

La defensa ha pedido supuestamente que se elimine la necesidad de pagar fianza, establecida en 11 millones de dólares.

El acusado tenía apenas 2 años cuando se perdió el rastro a Al Sadr en Libia y Human Rights Watch (HRW), entre otras organizaciones, ya había demandado su puesta en libertad.

El mes pasado, la familia de Al Sadr reiteró en un comunicado que Hanibal Gadafi trabajó en los órganos de seguridad del régimen de su padre y que supervisó de forma directa diversas cárceles secretas libias, por lo que dispondría de datos relevantes en el caso de la desaparición. EFE

