Libia integrará la IA en el sector energético para mejorar la eficiencia y el rendimiento

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Túnez, 15 jun (EFE).- El Ministerio de Gas y Petróleo de Libia anunció este lunes el lanzamiento de una iniciativa nacional para integrar la tecnología avanzada, especialmente la inteligencia artificial, en el sector energético, con el fin de mejorar el rendimiento, la eficiencia y apoyar la innovación sostenible en el país, que cuenta con grandes reservas de crudo.

Según explicó la cartera de Estado en sus redes sociales, la iniciativa busca desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras para los «desafíos operativos» en el sector petrolero y gasístico, aplicando la IA para mejorar los procesos y la toma de decisiones entre entidades e instituciones.

El plan, cuya fecha de inicio no fue facilitada, pretende emplear «talentos libios» con «amplios conocimientos» para construir soluciones locales, «en lugar de depender de personal extranjero y tecnología del exterior».

Entre el personal que desarrollará los trabajos, se encuentran ingenieros, desarrolladores de software, expertos en IA, investigadores, académicos, estudiantes universitarios y profesionales del sector energético.

El ministerio destacó que la iniciativa brindará la oportunidad de implementar soluciones directamente con las compañías de petróleo y gas, y la posibilidad de crear empresas emergentes tecnológicas, a cuyos participantes se les «darán medios y apoyo promocional» y «premios financieros» por una cuantía que no fue precisada.

Mediante esta dinámica, se pretende aumentar la eficiencia de las operaciones del sector energético, rebajar los costes operativos, reducir las emisiones, crear nuevas empresas tecnológicas libias y apoyar una economía impulsada por la innovación.

Libia, país que cuenta con amplias reservas de crudo, pero cuya producción se ha visto interrumpida de forma intermitente desde 2011 por la inestabilidad social y política, aspira a superar los 1,6 millones de barriles diarios a finales de 2026 -actualmente con un registro de 1,3 millones-, según informó el pasado enero el Ministerio de Gas y Petróleo. EFE

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