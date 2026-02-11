Libia otorga sus primeras concesiones petroleras en 17 años y Repsol está entre los beneficiados

Libia, que alberga las mayores reservas de crudo de África, anunció el miércoles la adjudicación de bloques petroleros a empresas extranjeras por primera vez en más de 17 años, entre ellas el grupo español Repsol.

Se trata de la «primera licitación internacional en 17 años» que marca «el retorno de la confianza y la reanudación del trabajo institucional en uno de los sectores más importantes del país tras un largo período de estancamiento y desafíos», declaró Masud Suleiman, director de la petrolera estatal NOC.

Sin embargo, solo se adjudicaron cinco concesiones —la mayoría offshore— de las 20 ofrecidas inicialmente. Se explorarán y desarrollarán en colaboración con NOC.

Entre las empresas seleccionadas está el grupo estadounidense Chevron, que regresa al país con una concesión en la cuenca de Sirte (este), una zona controlada por el mariscal Jalifa Haftar.

Otras tres concesiones fueron otorgadas a consorcios: uno formado por la española Repsol y la británica BP; otro por la italiana Eni y Qatar Energy; y un tercero por Repsol, la turca Turkish Petroleum y la húngara Mol Group.

La empresa nigeriana Aiteo obtuvo una quinta concesión.

Suleiman subrayó que estos anuncios «no son meramente técnicos o administrativos», sino parte de un plan de «crecimiento, retorno a la normalidad y construcción de un futuro basado en el trabajo institucional y la colaboración».

Respecto a los 15 bloques no adjudicados, anunció la creación de un comité técnico para negociar con posibles candidatos y «mejorar las condiciones».

Libia, con reservas estimadas en 48.400 millones de barriles, las mayores del continente, produce actualmente alrededor de 1,5 millones de barriles diarios pero aspira a elevar la cifra a 2 millones.

