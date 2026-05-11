Libia toma el control de refinería disputada con Emiratos Árabes durante más de una década

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Argel, 11 may (EFE).- La Compañía Nacional de Petróleo (NOC, por sus siglas en inglés) de Libia asumió el control total de la refinería de Ras Lanuf, tras una década de disputas con la empresa Trasta Energy, con sede en Emiratos Árabes, tras la firma de un acuerdo que puso fin a la asociación, informó este lunes la corporación en un comunicado.

El presidente de la NOC, Mesaoud Sliman Mousa, afirmó en el comunicado que el acuerdo «allana el camino» para la reestructuración y el funcionamiento del complejo bajo gestión exclusiva de Libia, en lo que calificó como «uno de los avances más significativos» en el sector petrolero desde 2011.

La alianza, firmada en 2008, se mantuvo vigente de manera ininterrumpida hasta 2013, cuando quedó suspendida hasta 2024, cuando se reanudaron las operaciones, comenzando una nueva etapa que duró apenas dos años.

La refinería Ras Lanuf -una de la más importantes de Libia, con una capacidad de refinado de petróleo de 220.000 unos barriles diarios- forma parte de un importante complejo industrial en el Golfo de Sirte que incluye infraestructura de refinación, petroquímica, almacenamiento, exportación y puerto logístico.

Abdelhamid Dbeiba, primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Libia, con sede en Trípoli, declaró, en un mensaje en su cuenta X, que la medida «devuelve al Estado libio uno de sus activos estratégicos más importantes», por lo que felicitó a la NOC y a los equipos de negociación que gestionaron la disputa con la compañía emiratí.

El país magrebí, que busca reforzar su potencial como país petrolero, firmó el pasado 28 de abril un acuerdo con la estadounidense Chevron, que había dejado de operar en Libia en 2010, para elaborar un estudio conjunto para evaluar las reservas de petróleo y gas de esquisto en varias cuencas sedimentarias del país. EFE

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