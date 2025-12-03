Libio acusado de crímenes de guerra pide libertad provisional a CPI en primera audiencia

La Haya, 3 dic (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) acogió este martes la primera comparecencia del libio Khaled El Hishri, sospechoso de crímenes de guerra y lesa humanidad, incluida tortura y violencia sexual, cometidos en la prisión de Mitiga, de las cárceles más temidas de Libia, en una audiencia breve en la que confirmó su identidad y añadió: “Pido mi liberación”.

Horas antes de celebrarse la audiencia, su defensa había enviado un correo electrónico reclamando al tribunal su libertad provisional, anunció la jueza presidenta, Iulia Antoanella Motoc, sin detallar los argumentos de la solicitud.

Preguntado durante la audiencia pública si tenía alguna objeción concreta, El Hishri insistió: “No, no tengo ninguna objeción, solo pido mi liberación”.

La CPI ha fijado para el 16 de mayo de 2026 la audiencia de confirmación de cargos, aunque antes deberá pronunciarse sobre su petición de libertad provisional.

En una sesión de unos 20 minutos, El Hishri, de 47 años, entró en la sala escoltado por dos guardias y vestido con un traje azul. De pie, detrás de su abogado, confirmó su fecha y lugar de nacimiento, y después escuchó, sin reacción visible, la lectura de los horrores que se le atribuyen.

La lista incluyó trato cruel, tortura, ultrajes contra la dignidad personal, violación, violencia sexual y asesinato de personas detenidas en Mitiga, además de encarcelamiento sin base legal y persecución de detenidos por sus opiniones.

Según la acusación, estos hechos constituirían crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre febrero de 2015 y principios de 2020, cuando El Hishri era uno de los “funcionarios de más alto rango de la prisión”, controlada por la Fuerza Especial de Disuasión (Rada), y donde miles de personas fueron retenidas durante “largos periodos”.

Los jueces que autorizaron la orden de arresto el pasado 10 de julio evaluaron la evidencia presentada por la Fiscalía y concluyeron que existen “motivos razonables para creer” que El Hishri es “responsable a nivel individual de haber cometido directamente, ordenado o supervisado” estos crímenes.

Conocido también como ‘Al Buti’, El Hishri fue detenido el 16 de julio en Alemania y entregado a la CPI este lunes, una vez completados los procedimientos nacionales exigidos por el Estatuto de Roma.

Es el primer ciudadano libio bajo custodia de la CPI desde que el tribunal abrió la investigación sobre Libia tras la revuelta contra Muamar Gadafi en 2011.

Aunque el tribunal ha emitido varias órdenes de arresto desde entonces, solo la de El Hishri se ha ejecutado hasta ahora y permanecen vigentes otras nueve órdenes públicas, entre ellas la de Saif al Islam Gadafi, hijo del fallecido dictador.

Libia no es Estado Parte de la CPI, pero la investigación se abrió tras una remisión del Consejo de Seguridad de la ONU en 2011.

En mayo pasado, el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), con sede en Trípoli, aceptó la jurisdicción de la Corte sobre los crímenes cometidos en el país entre 2011 y finales de 2027, una declaración rechazada por la administración paralela de Bengasi, en un país profundamente dividido. EFE

