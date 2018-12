«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Críticos del TLC con Mercosur condicionan su apoyo 31 de octubre de 2018 - 09:53 Una coalición de organizaciones campesinas, consumidores y oenegés suizas se expresa a favor de un tratado de libre comercio (TLC) entre Suiza y los cuatro países del Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Pero antes exige que se cumplan criterios vinculantes en materia de sostenibilidad. Cuotas y tarifas arancelarias En la actualidad, la mecánica de protección de aduanas se basa en un sistema de cuotas y aranceles. ¿Cómo funciona en Suiza? Por ejemplo, el consumo nacional anual de cárnicos asciende a alrededor de 95 000 toneladas. Los agricultores suizos producen 77 000 toneladas y exportan alrededor de 5 000 toneladas. Por lo tanto, Suiza debe recurrir a las importaciones para cubrir el faltante de 23 000 toneladas de carne que necesita para abastecer las necesidades de su población. Esas 23 000 toneladas constituyen una cuota, que al ingresar a Suiza paga una tarifa de importación relativamente baja. Sin embargo, una vez cumplida la cuota, la importación adicional de carne debe cubrir un arancel casi prohibitivo, llegando incluso a duplicar el valor del producto mismo. Esto se debe a que el acuerdo tendría repercusiones concretas "para las familias de los productores [sudamericanos] y para el medioambiente de los países del Mercosur; y del lado suizo, para la agricultura, los campesinos, la industria alimentaria y los consumidores helvéticos”, manifestaron el pasado lunes en Berna representantes de la coalición durante una conferencia de prensa. En términos generales, estos organismos apoyan las relaciones con Mercosur, pero dejan claro que es imperativo que cualquier tratado de libre comercio que Suiza firme con otras regiones debe asegurarse de proteger a los productos indígenas sensibles (y a sus productores) y también a los consumidores. Por ello, piden que políticos e integrantes de la sociedad civil debatan a fondo sobre las repercusiones que tendría un tratado de libre comercio para proponer "soluciones razonables". La coalición citada incluye a la Unión Suiza de Campesinos, la Federación de Consumidores Francófonos, Greenpeace, Public Eye y Pan para el Prójimo. Para identificar con precisión los riesgos antes de llegar a un acuerdo definitivo, la agrupación pide al Gobierno que encargue un análisis independiente sobre la sostenibilidad real del acuerdo. Resultados “transparentes e imparciales” serán la base de una negociación, dicen los participantes en el encuentro con los medios. Beneficios e inquietudes La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) de la que Suiza es miembro (junto con Islandia, Liechtenstein y Noruega) negocia un tratado de libre comercio con Mercosur desde junio de 2017. Los entusiastas del acuerdo aseguran que permitiría a los exportadores suizos acceder a un nada despreciable mercado de 260 millones de consumidores. Sin embargo, el sector agrícola helvético está preocupado. El acuerdo facilitaría e incrementaría las exportaciones de la industria de la maquinaria y de los servicios suizos, pero la contraparte sería la ventana que se abre para que los países sudamericanos vendan masivamente carne en Suiza. La Unión Suiza de Campesinos se había manifestado en contra de este tratado, temiendo que la llegada masiva de carne vacuna y avícola desde Sudamérica, además de otros productos como oleaginosas y azúcar, derrumben los precios en Suiza e impidan a los productores locales competir con los bienes del Mercosur.