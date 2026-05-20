Libres antiguos presos políticos en Venezuela, los primeros de cientos de excarcelaciones previstas

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Venezuela excarceló bajo la ley de amnistía a tres antiguos presos políticos el martes, quienes tenían más de 20 años en prisión, luego del anuncio del jefe del Parlamento sobre la excarcelación esta semana de 300 detenidos.

La ley de amnistía fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Washington en enero.

«Entre el día de ayer (lunes) y este viernes 300 personas serán puestas en libertad, algunas incursas en hechos en delitos demostrados, pero (otras) por ser menores de edad o mayores de 70 años o portadores de una patología», dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Entre los primeros liberados mencionó a exfuncionarios de la Policía Metropolitana de Caracas vinculados al golpe de 2002, cuando militares derrocaron momentáneamente al presidente Hugo Chávez (1999-2013). Estas excarcelaciones ocurrieron la noche del martes.

«Confirmamos la excarcelación de los policías metropolitanos presos políticos: Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovain, injustamente privados de libertad desde el 19/04/2003. Nunca debieron estar tras las rejas», informó la ONG Foro Penal en un mensaje en Instagram.

Los exfuncionarios habían sido condenados a 30 años de prisión, acusados de disparar a manifestantes. En marzo se les había negado la amnistía.

«Lo primero que tengo que decir a los familiares de los presos políticos es que mantengan la fe. Fuerza, sí se puede. Pasar por este proceso no es nada fácil», dijo Erasmo Bolívar en un video publicado por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones.

«Sé que no va a ser fácil reincorporarnos tras más de dos décadas», agregó a su salida de la cárcel Fénix, ubicada en la región centro-occidental de Venezuela.

– El adiós a Carmen Navas –

La promesa de nuevas excarcelaciones ocurre el mismo día en que los venezolanos dieron el último adiós a Carmen Navas de 81 años, cuyo hijo Víctor Quero Navas murió en custodia del Estado tras ser detenido en enero de 2025.

Navas buscó incansablemente a su hijo durante más de un año y se le negó su lugar de reclusión en múltiples oportunidades, hasta que las autoridades le informaron el 7 de mayo que el fallecimiento de Quero había ocurrido en julio de 2025.

Días después de reconocer el cuerpo y darle sepultura, Carmen Navas falleció y el martes fue sepultada junto a la tumba de su hijo. Decenas de personas la lloraron en silencio en un cementerio de Caracas. Lanzaban rosas y margaritas desde los flancos de su féretro.

Se convirtió en un «símbolo de resistencia» para familiares, activistas y perseguidos políticos en Venezuela que el martes la despidieron entre llanto y reclamos.

«Si algo logró Carmen fue convertirse en símbolo de la resistencia, de la resiliencia, de la terquedad», consideró su sobrina Fabiola Parra, abogada de 57 años.

– Otras excarcelaciones –

En la mañana del martes unos 16 presos políticos acusados de delitos vinculados con la industria petrolera recibieron libertad condicional.

El grupo es parte de un caso denominado ‘Pdvsa Obrero’ que implica a más de 170 detenidos entre trabajadores de Petróleos de Venezuela, agentes policiales y personas sin relación con la compañía estatal.

Todos se encontraban recluidos en Yare, una prisión ubicada a unos 75 km de Caracas.

El caso ‘Pdvsa Obrero’ no recibió el beneficio de la amnistía. Las excarcelaciones se gestionaron mediante peticiones enviadas a la Defensoría del Pueblo y a una comisión parlamentaria creada para revisar casos no contemplados por la ley, explicó la abogada Zimaru Fuentes, familiar de uno de los detenidos.

El lunes fueron también excarceladas una adolescente de 16 años y una mujer septuagenaria.

«Bienvenido el anuncio sobre exarcelaciones y/o liberaciones de presos políticos, pero más que las palabras, son los hechos los que importan (…) Que no quede nadie por fuera es la consigna», escribió en redes sociales Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal.

Según Foro Penal, cerca de 800 personas han sido excarceladas desde enero, de las cuales 186 salieron mediante esta ley.

Los datos contrastan con el parte oficial del gobierno interino, que contabiliza más de 8.000 beneficiados con la normativa, de los cuales 314 han salido de prisión. El resto que se encontraba en libertad condicional recibió libertad plena.

Foro Penal contabiliza más de 400 personas detenidas por razones políticas aún en las cárceles venezolanas.

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