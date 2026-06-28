Liga Árabe acusa a Irán de socavar la paz ante nuevos ataques

Compartir

2 minutos

El Cairo/Manama, 28 jun (EFE).- El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, responsabilizó «plenamente» a Irán de sus «acciones ilegales» que «socavan» la paz en la región de Oriente Medio, ante nuevos ataques lanzados este domingo por Teherán contra Baréin y Kuwait.

Así lo indicó el máximo responsable de la entidad panárabe en un comunicado, en el que condenó «una vez más, en los términos más enérgicos, los continuos y traicioneros ataques iraníes perpetrados esta mañana contra Baréin y Kuwait, con misiles y drones».

Llamó al «cese inmediato» de todos los «actos de agresión iraníes dirigidos contra los estados árabes del Golfo y que amenazan la seguridad y la estabilidad regionales».

Por su parte, el Secretario General del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Yasim al Budaiwi, repudió en un comunicado los «ataques terroristas» contra Baréin y Kuwait, los cuales tildó de acciones realizadas «con alevosía».

Asimismo, reafirmó su apoyo a «todas las medidas adoptadas» por ambos países para «reforzar su seguridad, preservar su soberanía, y proteger a su población y residentes».

Irán atacó Baréin y Kuwait en represalia por acciones de Estados Unidos contra territorio iraní en las últimas horas, en violación del memorando de entendimiento firmado este mes entre Washington y Teherán.

No obstante, Washington, por su parte, aseguró que llevó cabo ataques contra Irán por los bombardeos de la República Islámica contra dos buques en el estrecho de Ormuz.

Las relaciones entre Irán y los países del golfo Pérsico, en especial con Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, se han deteriorado desde el inicio del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Teherán aseguraba que atacaba bases estadounidenses que dichos países albergan en sus territorios, aunque también sus acciones mataron a civiles y dañaron infraestructuras que no eran militares.EFE

haro-bar-ar-ijm/av