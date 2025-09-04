Liga Árabe condena la decisión de EEUU de suspender los visados a diplomáticos palestinos

2 minutos

Redacción internacional, 4 sep (EFE).- El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit, mostró este jueves su rechazo a la decisión del Gobierno estadounidense de negar y revocar los visados de diplomáticos palestinos que tienen previsto participar en la próxima Asamblea General de la ONU en Nueva York a finales de septiembre.

«Consideramos (esta medida) una violación de los requisitos del derecho internacional y de las obligaciones de Washington con la sede» de Naciones Unidas, dijo Abulgheit, durante una reunión de los ministros de la Liga Árabe, celebrada en El Cairo.

La decisión de EEUU sobre los visados palestinos se produce en un momento en que varias potencias como Francia, Reino Unido, Australia y Canadá han anunciado su intención de reconocer el Estados palestino durante la Asamblea General.

El secretario general insistió en su compromiso con la solución de los dos estados y subrayó que la Liga Árabe no está sola en su reconocimiento del Estado palestino.

«No estamos solos en esta lucha, con nosotros están cerca de 150 países que reconocen Palestina», subrayó Abulgheit, que denunció que «la guerra de exterminio desatada por la ocupación (Israel) en Gaza va más allá de la simple matanza y la venganza contra un pueblo indefenso».

«Su objetivo es socavar toda la causa palestina, en especial el proyecto estatal, no solo en la Franja de Gaza, sino también en la Cisjordania ocupada y Jerusalén, mediante el desplazamiento forzado y la expulsión de la población y la expropiación de sus tierras», agregó.

La Liga Árabe se suma así al llamamiento lanzado por numerosos países e instituciones como la Unión Europea que a través de su alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, también pidió a Estados Unidos este sábado que «reconsidere» su decisión de revocar visados a diplomáticos palestinos.

«Todos instamos a que se reconsidere esta decisión, teniendo en cuenta el derecho internacional», dijo el pasado sábado la jefa de la diplomacia europea tras una reunión informal en la capital danesa con los ministros de Exteriores de los Veintisiete. EFE

