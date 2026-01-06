Liga Árabe condena visita de ministro de Israel a Somalilandia en «violación de soberanía»

2 minutos

El Cairo, 6 ene (EFE).- El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, condenó este martes la visita del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, a la región somalí separatista de Somalilandia, que consideró una «flagrante violación de la unidad y de la soberanía de Somalia».

Según un comunicado del líder del organismo panárabe, esta visita representa «un intento fallido de aprobar el trámite del reconocimiento israelí de la secesión de la región noroeste de Somalia del Estado somalí», sin mencionar la palabra Somalilandia y haciendo referencia solo a su capital, Hargeisa.

Asimismo, reiteró «el rechazo total de la Liga Árabe a cualquier trato oficial o semioficial con las autoridades de la región secesionista fuera del marco de la soberanía nacional del Gobierno federal, considerándolo una flagrante violación de la unidad y la soberanía de Somalia que socavaría la paz y la seguridad regionales».

Saar aterrizó este martes en Hargeisa después de que el Gobierno de Israel reconociera el pasado diciembre a la región como un Estado independiente y soberano, decisión que ha despertado una amplia condena internacional.

El presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, afirmó en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera que esta decisión se habría producido a cambio de tres condiciones, incluyendo el reasentamiento forzado de palestinos y el establecimiento de una base militar israelí en la estratégica costa del golfo de Adén, algo que Somalilandia niega.

El tercer requisito citado por Mohamud, del que ya informó públicamente Somalilandia, sería la adhesión de la región a los Acuerdos de Abraham, los pactos de normalización de relaciones diplomáticas firmados en 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, por mediación de Estados Unidos durante la primera presidencia de Donald Trump, a los que luego se unieron Sudán y Marruecos.

La Liga Árabe insistió en que el reconocimiento por parte de Israel de Somalilandia es una medida «considerada nula, sin valor e inaceptable» por sus Estados miembros, ya que «busca facilitar los planes de desplazamiento forzado del pueblo palestino y la violación de los puertos somalíes para establecer allí bases militares».

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia. EFE

