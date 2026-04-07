Liga Árabe lamenta «fracaso» en la adopción en la ONU para libertad de navegación en Ormuz

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El Cairo, 7 abr (EFE).- El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, lamentó el «fracaso» de este martes en la adopción de un proyecto de resolución presentado por Baréin en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

El portavoz oficial del secretario general, Jamal Rushdi, declaró en un comunicado que el proyecto de resolución tenía como objetivo «hacer frente a las reiteradas violaciones iraníes del derecho internacional y a sus amenazas a la navegación marítima en el estrecho de Ormuz», unas acciones que representan amenazas para la seguridad y la paz internacionales.

Este proyecto de resolución contó con el apoyo de la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad, pero fue bloqueado por el uso del veto por parte de dos miembros permanentes del Consejo, China y Rusia.

Igualmente, indicó que la entidad panárabe subraya la «importancia de continuar los esfuerzos para proteger la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, advirtiendo de que lo que ocurre actualmente podría causar graves daños a la economía mundial», dado el bloqueo parcial de Irán a esta vía marítima donde pasa una quinta parte del crudo mundial.

Estados Unidos e Israel lanzaron hace más de un mes una ofensiva contra Irán en la que murieron el líder supremo, Alí Jameneí, -sustituido por su hijo, Mojtabá Jameneí-, gran parte de la cúpula militar iraní y miles de personas, entre ellos mujeres y niños, según recuentos de ONG.

Este martes termina el ultimátum que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Irán para abrir el estrecho de Ormuz y aseguró que de lo contrario esta noche podría «morir toda una civilización, para no volver jamás». EFE

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