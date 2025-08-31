The Swiss voice in the world since 1935

Liga de Quito amplía su mala racha, Emelec frena al Aucas y busca el hexagonal final

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 30 ago (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito amplió su mala racha a cuatro fechas consecutivas sin ganar y empató este sábado por 1-1 con el Macará, mientras el Emelec ganó por 1-2, frenó al Aucas y ya sueña con el hexagonal final del que saldrá el campeón de la Liga Pro de Ecuador 2025.

A los 20 minutos del partido, Liga se puso en ventaja con un penalti del colombiano Jeison Medina, pero la falta de efectividad y de organización en su juego le volvieron a pasar factura al equipo que dirige el técnico brasileño Tiago Nunes.

El Macará persistió en su afán de empatar y cinco minutos antes del final del tiempo de reposición, el argentino Federico Paz derrotó el arco del Rey de Copas de Ecuador, lo que valió para que Macará accediera al undécimo puesto, con 31 puntos, contra los 45 de Liga que continuó en el tercer puesto.

Emelec, a pesar de sufrir previo al partido las bajas por lesiones de tres de sus figuras, Luis Fernando León, José Angulo y el argentino Facundo Castelli, se impuso al Aucas por 1-2 con anotaciones del argentino Juan Pablo Ruiz y del ecuatoriano Maicon Solis. Ángelo Mina descontó en la última acción.

La victoria le permitió a Emelec pasar al octavo puesto de la tabla de posiciones, con los mismos 38 puntos que el Aucas, pero con mejor diferencia de goles.

Por su parte, el Independiente del Valle acumuló dieciséis partidos consecutivos sin perder y este sábado goleó por 4-0 al Técnico Universitario, y con 59 puntos y una diferencia de goles de +30, anticipó su clasificación a la fase de Grupos de la Copa Libertadores del año próximo.

Jordy Alcívar, Júnior Sornoza y en dos ocasiones el argentino Claudio Spinelli concretaron la goleada del cuadro del Valle, mientras el Técnico Universitario, que sufrió la expulsión de Dixon Vera al minuto 19, quedó entre los últimos de la tabla de posiciones con 25 unidades.

Mientras que el Mushuc Runa le ganó por 2-0 a el Manta, con goles de Kevin Peralta y del uruguayo Jonathan Dos Santos, pero continuó en el último puesto, con 23 enteros.

La vigésima séptima fecha de la Liga Pro continuará este domingo cuando se enfrenten Deportivo Cuenca-Orense; Barcelona-Universidad Católica y Delfín-Libertad. EFE

rm/sm/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR