Liga de Quito amplía su mala racha, Emelec frena al Aucas y busca el hexagonal final

Guayaquil (Ecuador), 30 ago (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito amplió su mala racha a cuatro fechas consecutivas sin ganar y empató este sábado por 1-1 con el Macará, mientras el Emelec ganó por 1-2, frenó al Aucas y ya sueña con el hexagonal final del que saldrá el campeón de la Liga Pro de Ecuador 2025.

A los 20 minutos del partido, Liga se puso en ventaja con un penalti del colombiano Jeison Medina, pero la falta de efectividad y de organización en su juego le volvieron a pasar factura al equipo que dirige el técnico brasileño Tiago Nunes.

El Macará persistió en su afán de empatar y cinco minutos antes del final del tiempo de reposición, el argentino Federico Paz derrotó el arco del Rey de Copas de Ecuador, lo que valió para que Macará accediera al undécimo puesto, con 31 puntos, contra los 45 de Liga que continuó en el tercer puesto.

Emelec, a pesar de sufrir previo al partido las bajas por lesiones de tres de sus figuras, Luis Fernando León, José Angulo y el argentino Facundo Castelli, se impuso al Aucas por 1-2 con anotaciones del argentino Juan Pablo Ruiz y del ecuatoriano Maicon Solis. Ángelo Mina descontó en la última acción.

La victoria le permitió a Emelec pasar al octavo puesto de la tabla de posiciones, con los mismos 38 puntos que el Aucas, pero con mejor diferencia de goles.

Por su parte, el Independiente del Valle acumuló dieciséis partidos consecutivos sin perder y este sábado goleó por 4-0 al Técnico Universitario, y con 59 puntos y una diferencia de goles de +30, anticipó su clasificación a la fase de Grupos de la Copa Libertadores del año próximo.

Jordy Alcívar, Júnior Sornoza y en dos ocasiones el argentino Claudio Spinelli concretaron la goleada del cuadro del Valle, mientras el Técnico Universitario, que sufrió la expulsión de Dixon Vera al minuto 19, quedó entre los últimos de la tabla de posiciones con 25 unidades.

Mientras que el Mushuc Runa le ganó por 2-0 a el Manta, con goles de Kevin Peralta y del uruguayo Jonathan Dos Santos, pero continuó en el último puesto, con 23 enteros.

La vigésima séptima fecha de la Liga Pro continuará este domingo cuando se enfrenten Deportivo Cuenca-Orense; Barcelona-Universidad Católica y Delfín-Libertad. EFE

