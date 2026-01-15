Liga de Quito presenta sus nuevos fichajes para 2026, entre ellos el peruano Jesús Pretell

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 14 ene (EFE).- Liga de Quito presentó este miércoles a sus nuevos fichajes para la temporada en su estadio, el Rodrigo Paz, entre los que destacan el centrocampista peruano Jesús Pretell y el delantero ecuatoriano Janner Corozo.

El entrenador brasileño Tiago Nunes también asistió a la presentación de Pretell, Corozo, los extremos Alejandro Tobar y Yerlin Quiñóez, y el defensa Luis Segovia.

Pretell destacó la trayectoria del equipo y garantizó que dará todo de sí para lograr los objetivos. “Vengo a aportar mucho al equipo dentro y fuera de la cancha», dijo.

Corozo prometió goles a los hinchas.

Tobar, de 25 años, dijo que es hincha de Liga “desde muy pequeño”.

Pretell, de 26 años, se vinculó a Liga de Quito tras jugar hasta diciembre pasado con Sporting Cristal, donde fue dirigido en 2022 por el actual técnico de Liga, Tiago Nunes.

Además del Sporting Cristal, militó en la Universidad San Martín y Melgar, y jugado en la selección peruana.

Corozo, de 30 años, llega a Liga procedente de Barcelona, uno de los máximos rivales de Liga de Quito, y donde se erigió como máximo goleador con 17.

Firmó contrato por tres temporadas tras haber jugado en Macará, El Nacional, Independiente del Valle, Delfín y Barcelona. En 2022 reforzó al Everton chileno y en 2024 en el León mexicano.

Tobar anotó 12 goles y repartió 12 asistencias en los 43 partidos que jugó el año pasado con Deportivo Cuenca, mientras que Quiñóez, extremo derecho de 24 años, destacó en 2025 con Libertad de Loja.

El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, anunció que buscarán sumar importantes triunfos en la temporada.

El entrenador Tiago Nunes dijo que hay posibilidades de fichar tres refuerzos más para encarar la Copa Libertadores, la LigaPro y la Copa Ecuador. EFE

rm/af/hbr

(foto)(video)