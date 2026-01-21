Liga de Quito presentará a sus figuras en un partido ante el boliviano Always Ready

Guayaquil (Ecuador), 21 ene (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito se medirá al boliviano Always Ready el próximo 7 de febrero en la denominada ‘Noche Blanca’, en la que presentará a sus nuevas figuras para la temporada 2026 de Copa Libertadores y torneos locales, indicó este miércoles el club ecuatoriano.

«Tenemos rival confirmado. En la Noche Blanca nos enfrentaremos al campeón de Bolivia, Always Ready», publicó Liga en su red social X, en la que confirmó también la fecha del partido, en su estadio, en la capital ecuatoriana.

El subcampeón de la pasada Liga Pro de Ecuador, además de ratificar al técnico brasileño Tiago Nunes, contrató al centrocampista peruano Jesús Pretell y a los ecuatorianos Luis Segovia (defensa), Yerlin Quiñónez, Alejandro Tobar y Janner Corozo (atacantes).

Los directivos del Rey de Copas ecuatoriano intensifican gestiones para incorporar unos tres refuerzos más antes de comenzar la fase de Grupos de la Libertadores, además de la Liga Pro y la Copa Ecuador.

Aparte de los refuerzos contratados y los que están por vincularse, Nunes ratificó al haitiano Ricardo Adé, el uruguayo Gian Franco Allala (defensas), el boliviano Gabriel Villamil y el chileno Fernando Cornejo (centrocampistas) y al atacante colombiano Jeison Medina. EFE

