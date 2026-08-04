Liga de Quito remonta ante Delfín y triunfa con doblete de Estrada en la liga de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 3 ago (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito remontó este lunes y se impuso por 2-1 sobre Delfín en el cierre de la vigésima tercera fecha de la liga profesional ecuatoriana con un doblete salvador del atacante Michael Estrada, anotado en los minutos 89 y 99.

El juvenil Thiago Ozaeta había adelantado a Delfín en el minuto 76 y puso contra las cuerdas al denominado Rey de Copas en el debut de Gustavo Álvarez como técnico del equipo quiteño en la Liga Pro.

El entrenador argentino ya se había estrenado el pasado miércoles con una goleada por 6-0 sobre Leones del Norte en la Copa Ecuador, el otro torneo profesional del país, en un partido en el que Estrada anotó un triplete.

Liga de Quito dominó prácticamente durante todo el partido, pero sus constantes remates al arco fueron controlados con gran solvencia por el portero Brian Heras, y a Delfín le bastó un contraataque para anotar primero con espléndido golpe de cabeza del juvenil Ozaeta.

Tras el cierre de la vigésima tercera fecha el Independiente del Valle continúa imparable, con 58 puntos, 19 más que el segundo de la clasificación, la Universidad Católica, con 39 unidades, al tercer puesto llegó el Macará, con 38 y cuarto quedó el Aucas, también con 38 unidades.

Más distante se mantienen el Barcelona en el quinto lugar, con 35 puntos y Liga Deportiva Universitaria de Quito en el sexto, también con 35 unidades.

El sistema de campeonato determina que los seis primeros equipos disputarán el título 2026, tres billetes para la Copa Libertadores y tres para la Copa Sudamericana de 2027 y los que terminen la primera etapa (30 fechas) entre el séptimo y décimo lugar disputarán un billete para la próxima edición de la Sudamericana.

Los últimos seis equipos disputarán un hexagonal en el que los dos últimos equipos perderán la categoría para el próximo año y serán reemplazados por el campeón y subcampeón de la actual temporada de la Serie B de la Liga Pro.

La tabla de goleadores la sigue liderando el uruguayo Franco Posse, del Macará, con 11 anotaciones, seguido del ecuatoriano Ronie Carrillo, Mushuc Runa, con 10, mientras que con 8 goles están: Edinson Mero, Guayaquil City, Juan Luis Anangonó, Leones del Norte, Emerson Pata y el argentino Matías Perelló, Independiente del Valle. EFE

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