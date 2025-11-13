Liga de Quito vence al Cuenca y en semifinales de Copa Ecuador enfrentará a Emelec

Guayaquil (Ecuador), 12 nov (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito venció este miércoles por 2-0 a Deportivo Cuenca y accedió a las semifinales de la Copa Ecuador, donde se enfrentará con Emelec.

El argentino Lisandro Alzugaray, al minuto 45; y el ecuatoriano Leonel Quiñónez, a los 67, ambos de penalti, anotaron los goles del triunfo para el Rey de Copas de Ecuador.

Además del título de la Copa Ecuador, el ganador del torneo se adjudicará un billete para la primera fase previa de la próxima Copa Libertadores.

Durante el primer tiempo, el duelo entre los argentinos Alzugaray y el portero Brian Bustos terminó ganándolo el atacante de Liga a través de un penalti, potente y colocado haciendo que el balón se colase por el costado izquierdo.

Previamente, Alzugaray había intentado convertir con un potente disparo que se escapó por el costado derecho, Bustos le tapó un remate esquinado y le atrapó el balón en otro remate de cabeza que tenía destino de gol.

Durante el segundo tiempo, Alzugaray remató con violencia, pero el balón se estrelló en el travesaño del arco cuencano.

El segundo gol de Liga fue a través de un nuevo penalti, anotado por el defensa Quiñónez en medio de los reclamos de los jugadores del Cuenca, pues aseguraban que no existió falta del defensa Luis Gustavino sobre Michael Estrada.

El Deportivo Cuenca jugó con un hombre menos desde el minuto 80, por la expulsión del defensa argentino Eugenio Raggio, por doble tarjeta amarilla.

El ganador de la llave entre Liga de Quito y Emelec, esperará por el título al ganador de la llave entre Universidad Católica y el Cuenca Juniors, un equipo de la tercera división ecuatoriana. EFE

