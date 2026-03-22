Liga de Quito y Macará alcanzan temporalmente en la cima a Independiente del Valle

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Guayaquil (Ecuador), 21 mar (EFE).- Liga de Quito ganó, Macará empató y con 10 puntos ambos equipos alcanzaron provisionalmente a Independiente del Valle en la cima de la Liga Pro ecuatoriana al cabo de la sexta jornada.

Independiente del Valle decidirá su suerte este domingo durante su visita a Técnico Universitario.

Liga de Quito derrotó a Manta en su estadio, el Rodrigo Paz Delgado, con un gol del haitiano Ricardo Adé.

Macará desperdició la ocasión de aislarse en el liderato al sacar un empate 1-1 de la casa de Deportivo Cuenca, que se adelantó con un penalti de Jorge Ordóñez. El argentino Federico Paz dejó todo igual.

Deportivo Cuenca quedó con 8 unidades en la octava posición.

Delfín llegó a 8 puntos y Libertad a 9 tras igualar sin goles.

La sexta fecha continuará este domingo con tres partidos: Técnico Universitario-Independiente del Valle, Barcelona-Universidad Católica y Mushuc Runa-Emelec.

La jornada concluirá este lunes con los juegos Aucas-Orense y Guayaquil City-Leones del Norte. EFE

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