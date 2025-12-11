Liga empata con el campeón Independiente y amplía posibilidad de acceder a la Libertadores

Guayaquil (Ecuador), 10 dic (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito empató sin goles este miércoles con el campeón ecuatoriano, Independiente del Valle, y amplió sus posibilidades para clasificarse para la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

El partido se disputó en el estadio del Independiente del Valle y correspondía a la tercera fecha del hexagonal por el título de este año, que había sido diferido por la participación de Liga en la reciente Libertadores.

Con 66 puntos, Liga continuará en las dos últimas fechas la disputa del cupo contra Barcelona, que suma 64 unidades.

Independiente, por su parte, celebra la obtención de su segundo título local, el primero lo conquistó en el año 2021.

Antes del partido los jugadores de Liga de Quito hicieron una calle de honor para que desfilaran los campeones de la Liga Pro hasta el centro de la cancha. EFE

