Ligera ventaja conservadora a una semana de comicios en «Land» alemán de Baden-Württemberg

Berlín, 27 feb (EFE).- A poco más de una semana de los primeros comicios regionales de este año en Alemania, en el estado federado sureño de Baden-Württemberg, la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller, Friedrich Merz, mantiene una ligera ventaja sobre los Verdes, que desde 2011 tienen la jefatura del gobierno regional con Winfried Kretschmann al frente.

Según el ‘Politbarometer’ difundido este viernes por la televisión pública ZDF, considerado uno de los sondeos más fiables del país, la CDU se sitúan en el 27 % en intención de voto, con dos puntos de ventaja sobre los Verdes, con el 25 %.

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se coloca en tercer lugar, con el 19 %, seguida de lejos por el Partido Socialdemócrata (SPD), con el 9 %, según la encuesta realizada por el instituto demoscópico ‘Forschungsgruppe Wahlen’ entre el 23 y el 26 de febrero a 1.049 ciudadanos con derecho a voto seleccionados al azar.

Tanto el Partido Liberal (FDP) como La Izquierda se sitúan a la cola, con el 6 %, respectivamente, mientras el resto de partidos, de los cuales ninguna cuenta con al menos el 3 % de apoyos, suman conjuntamente el 8 %.

La opción más valorada es un gobierno como el actual, formado por verdes y CDU y liderado por los verdes, con un 45 % a favor y un 41 % en contra.

Le sigue en preferencia una coalición entre CDU y verdes liderada por la CDU, con un 41 % a favor y un 39 % en contra.

Sólo el 16 % estaría de acuerdo con una coalición entre CDU y AfD, frente a un 78 % que rechaza esta opción.

El candidato preferido a jefe del Gobierno de Baden-Württemberg es el ecologista Cem Özdemir, copresidente de su partido entre 2008 y 2018 y ministro de Agricultura entre diciembre de 2021 y mayo de 2025 en el Gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz.

Fue también ministro de Investigación y Ciencia a partir de noviembre de 2024 con la salida del Ejecutivo de los liberales que llevaron a la ruptura de la coalición y la convocatoria de elecciones generales anticipadas.

En los comicios regionales celebradas en Baden-Württemberg hace cinco años, los verdes obtuvieron un resultado récord con un 32,6 % de los votos, mientras que la CDU cayó a un mínimo histórico, con un 24,1 %, y el SPD obtuvo el 11 %. EFE

