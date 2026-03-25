Lille se hace con la Autoridad Aduanera Europea a la que aspiraba Málaga

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(Actualiza con declaraciones de los negociadores)

Bruselas, 25 mar (EFE).- La ciudad francesa de Lille ha sido elegida este miércoles como sede de la nueva Autoridad Aduanera Europea a la que aspiraba Málaga, tras varias rondas de votación conjunta entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea en la que la ganadora se ha impuesto a Roma, según anunció esta última institución.

Málaga era una de las nueve ciudades que optaban a acoger esta nueva agencia europea junto a Roma (Italia), Lille (Francia), La Haya (Países Bajos), Oporto (Portugal), Varsovia (Polonia), Lieja (Bélgica), Bucarest (Rumanía) y Zagreb (Croacia).

La ciudad española quedó descartada en la ronda previa a la fase de selección final, ya que tanto el Consejo como el Parlamento identificaron a Roma y Lille como sus candidatas favoritas y el resto fueron eliminadas.

El negociador por parte del Parlamento Europeo, el popular neerlandés Dirk Gotink, aseguró que Lille está «muy bien preparada» para esta entidad por la «fuerte trayectoria» de las aduanas francesas y el entorno de ciberseguridad que ofrecen, clave para proteger la elevada cantidad de datos aduaneros que gestionarán los en torno a 250 trabajadores de la nueva agencia.

«En el futuro será importante tener en cuenta que el centro de Europa no es un radio de 300 kilómetros entre Ámsterdam, Francfort y Lille. Europa tiene un ancho de 2.000 kilómetros y es importante que otras regiones se sientan conectadas y representadas», añadió Gotink, preguntado por el hecho de que Francia se lleve una nueva agencia cuando países como Croacia aún no tienen ninguna.

«Le doy la enhorabuena a Francia y a Lille. Tengo que decir que esto es un hito para todos los esfuerzos que hemos hecho para la reforma aduanera», celebró por su parte la embajadora permanente de Chipre ante la Unión Europea, Christina Rafti, cuyo país ostenta la presidencia semestral del Consejo.

Esta agencia de nueva creación tendrá como labor coordinar la acción aduanera y «apoyar las actividades de las autoridades aduaneras nacionales de manera coherente en toda la UE», parte clave de las iniciativas para la gran reforma de las aduanas comunitarias que está a punto de concluirse tras varios años de negociaciones.

El objetivo de la reforma es que la Unión Europea esté mejor preparada para hacer frente a la importante presión derivada del aumento de los flujos comerciales, los sistemas nacionales fragmentados, el rápido aumento del comercio electrónico y las realidades geopolíticas en evolución, explicó el Consejo en un comunicado.

Es la tercera vez en la última década que España aspira sin éxito a ser la sede de una nueva agencia comunitaria después de intentar en 2024 que la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) se estableciese en Madrid (finalmente recaló en Fráncfort).

En 2017 también se intentó que Barcelona acogiese la Agencia Europea del Medicamento (EMA) cuando esta tuvo que trasladarse a otro punto de la UE desde Londres debido al Brexit, pero finalmente Ámsterdam acabó siendo la elegida. EFE

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