Limón Dance Company licencia sus obras clave y reivindica la vigencia de la danza moderna

Nora Quintanilla

Nueva York, 18 feb (EFE).- La compañía Limón Dance Company ha protegido parte de sus obras con licencias para preservar el legado del coreógrafo mexicano José Limón y promoverlo en un mundo que hoy cuestiona la relevancia de la danza moderna, según explicó a EFE su director artístico, Dante Puleio.

Limón Dance Company (LDC), que celebra este año su 80 aniversario, firmó un acuerdo con MTI Concert Dance para licenciar en exclusiva a otras compañías profesionales una veintena de obras de su repertorio, entre ellas la emblemática ‘The Moor’s Pavane’ (1949), un ballet basado en la tragedia de Otelo.

«Nosotros tenemos estas obras bellísimas que queremos compartir; MTI tiene los contactos para poner a esas compañías en conversación con nosotros y, a partir de ahí, podemos compartir las obras con sus bailarines para que las interpreten para sus públicos», dijo Puleio en una entrevista telefónica.

Señaló que MTI, que previamente ha licenciado unos 60 ballets del coreógrafo estadounidense Jerome Robbins, tiene una «relación muy sólida» con otras compañías y una «buena comprensión de quién puede ser el candidato idóneo para interpretar las obras de José Limón».

«Mi deseo, claro, es que más gente las esté bailando», apostilló quien dirige LDC desde 2020, que fue bailarín de la compañía durante una década.

Un control de calidad humanista

Puleio destacó que le «entusiasma el aspecto de construir más relaciones con otras compañías», pues eso ensancha su red y da al público «la oportunidad de vivir dentro» de la obra, de experimentarla, tras un trabajo de reconstrucción entre ambas partes que lleva implícito un «control de calidad».

«Enviamos a personas que llevan años bailando, interpretando y remontando estas obras, de modo que tienen una forma muy profunda de transmitir el trabajo de José Limón» y, del otro lado, se «enriquece el artista que tiene la oportunidad de trabajar con el repertorio» del maestro mexicano.

Un aspecto esencial, asegura, es el humanismo, pues el repertorio de Limón «se basa en la intención». «Compartimos ideas sobre la experiencia humana y le damos una razón para los pasos que está haciendo», de manera «que tenga sentido en su propio cuerpo», sostuvo.

«Así es como mantenemos alta la calidad: porque realmente hemos llegado al núcleo de la historia, y luego la fisicidad, la forma y la línea del movimiento se enseñan y ensayan de una manera que garantiza que la obra se mantenga en el nivel en el que debe estar para que la gente la disfrute», abundó.

La Mona Lisa, Mozart… ¿y Limón?

Preguntado por qué impacto espera que tenga el acuerdo de licencias en la marca de la compañía, Puleio primero detalla que aquellas que manejan un «legado» artístico, sobre todo en danza, se enfrentan actualmente a un cuestionamiento particular sobre su sentido de ser.

«Nadie cuestiona eso en música o en pintura. Seguimos yendo a ver la Mona Lisa, seguimos escuchando una ópera de Mozart. Pero con la danza, parece haber algo más frágil en cuanto a por qué deberíamos seguir mirando estas piezas», reflexiona el director.

En ese sentido, dice esperar que, al llegar a más audiencias, la gente «entienda la importancia de este trabajo», el que dejó José Limón y ahora dirige, pero también aprecien «la danza moderna en general, como campo, como forma artística».

«Creo que cuanto más tenga la gente la oportunidad de relacionarse con ella, más se dará cuenta de su importancia y de cómo estas obras pueden seguir hablando del presente, aunque tengan 70, 80, 90 o 100 años», reivindica.

MTI Concert Dance, fundada en 2024 y dirigida por la también bailarina y coreógrafa Elizabeth Parkinson, es una división de Music Theatre International, una firma que lleva más de 70 años en el sector de las licencias teatrales, incluyendo las de los musicales de Broadway. EFE

