Lima acogerá, por primera vez en Sudamérica, gala de los 50 mejores restaurantes del mundo

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Lima, 10 jul (EFE).- Lima, considerada la capital gastronómica de Latinoamérica, será la sede por primera vez en Sudamérica de la gala ‘The World’s 50 Best Restaurantes’, la lista anual de los 50 mejores restaurantes del mundo, que actualmente la encabeza el peruano Maido, del chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura.

La gala se celebrará el próximo 4 de noviembre en la capital peruana, según anunció este viernes la organización de los premios y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú.

Lima ya había albergado dos veces la edición regional de estos premios al ser la sede donde se presentó la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica de 2013 y 2014.

En la ceremonia de ‘The World’s 50 Best Restaurants 2025’ realizada en Italia, el restaurante de comida nikkei (fusión peruano-japonesa) Maido fue elegido como el mejor restaurante del mundo, convirtiéndose en el segundo local peruano en alcanzar el puesto número uno, después de Central en 2023.

Entre las actividades que anteceden a la ceremonia se anuncia el foro de liderazgo y reflexión ’50 Best Talks’; la serie ’50 Best Signature Sessions’, con cenas colaborativas abiertas al público donde chefs de restaurantes reconocidos en el ránking cocinarán junto a destacados talentos locales.

También habrá el ‘Chefs Feast’, que pondrá en valor ingredientes, productos y técnicas culinarias tradicionales provenientes de distintas regiones del Perú, recorridos para los invitados para descubrir las experiencias gastronómicas del país, además de la ceremonia oficial de premiación.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, afirmó que «la elección de Lima como ciudad anfitriona de ‘The World’s 50 Best Restaurants’ marca un hito histórico para Perú y refleja el esfuerzo sostenido para posicionar al país como destino líder de turismo gastronómico, a nivel global».

Por su lado, el presidente ejecutivo de la gubernamental Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), Michael Guevara, sostuvo que «ser sede de un evento de alto impacto y prestigio internacional como ‘The World’s 50 Best Restaurants’ confirma que la gastronomía peruana es un activo estratégico para la promoción internacional del país».

De acuerdo con el reporte del Turista Gastronómico de Turismo In de PromPerú, entre los turistas que ingresan al país por vía aérea y visitan el Perú por vacaciones, el tercer grupo más importante está motivado por probar la gastronomía peruana, entre los que destacan los ‘millennials’ y la generación X. EFE

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