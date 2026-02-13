Lima prepara Guardia Municipal con ayuda de Policía de Madrid y con Buenos Aires de modelo

Lima, 13 feb (EFE).- Lima prepara una Guardia Municipal, una nueva fuerza de seguridad para la capital de Perú, de once millones de habitantes, cuyos instructores recibirán entrenamientos de la Policía Municipal de Madrid con el objetivo de replicar la experiencia de otras capitales de Latinoamérica con cuerpos de seguridad similares, como la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Así lo anticipó en una entrevista con EFE el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien detalló que la delegación de la Policía Municipal de Madrid estará en Lima del 9 al 16 de marzo, encabezada por su jefe superior, Óskar de Santos.

«Ellos son una institución que tiene casi 200 años de creación y ha sido la base de la creación de otras policías municipales y regionales (en Latinoamérica), como la de Buenos Aires, que tiene una extraordinaria fuerza del orden», señaló Reggiardo, un político especializado en asuntos de seguridad que forma parte del ultraconservador partido peruano Renovación Popular.

Reggiardo, que ejerce de alcalde desde octubre pasado tras la dimisión de Rafael López Aliaga para ser candidato presidencial, recordó que en Buenos Aires la Policía de la Ciudad fue una iniciativa del expresidente de Argentina Mauricio Macri cuando era gobernador de la capital del país.

«La creó con mucho enfrentamiento de su Policía Federal y del Gobierno (nacional) en su momento, porque había mucha resistencia, como ha habido en todos los países, porque la Policía Nacional no quiere al considerar que cede espacios, cuando no es así», comentó.

«Así lo hizo Macri y, cuando llegó al Gobierno, se generaron los cambios legales y normativos, y se estableció un presupuesto y un personal para todo el país, y así se dieron las condiciones normativas que hoy permiten que ya convivan (las distintas policías y lo hagan bastante ordenadamente», sostuvo.

Tránsito y custodia

En Lima se contempla que esta Guardia Municipal esté destinada inicialmente a asuntos de tráfico en las principales avenidas de la ciudad y resguardar la infraestructura pública bajo jurisdicción del consistorio limeño, especialmente obras que pueden ser objeto de extorsiones y ataques por parte del crimen organizado.

«Hemos tenido en algunas obras ya algunos casos de extorsión, inclusive con pérdidas de vidas humanas, producto del poco abastecimiento de la Policía Nacional para brindar esos servicios en estos espacios», comentó Reggiardo.

«Si la Policía Nacional no tiene el recurso humano necesario, nosotros ponemos una fuerza civil al servicio de estos lugares, no por una crítica de mal manejo a la Policía Nacional, sino porque sé que hay déficit de personal policial para atender una serie de espacios que no se están atendiendo. Entonces es una medida muy necesaria», continuó.

Fuerza complementaria

Reggiardo insistió en que la Guardia Municipal puede ser complementaria a la Policía Nacional para liberar a esta fuerza de tareas menores y dedicar más agentes a enfrentar problemas mayores como las bandas criminales, y confió en que el Congreso emita el marco legal que permita instaurar este tipo de cuerpos de seguridad en más ciudades y capitales provinciales del país.

Esta Guardia Municipal portará armas de bajo calibre bajo con la debida capacitación, pero «no se contempla que utilicen armas de guerra», aclaró Reggiardo, que contempla que entre sus integrantes estén quienes hayan hecho el servicio militar, que ya tienen formación en uso de armas y deberían convalidar su instrucción con una universidad local.

Funcionará también de manera independiente a los serenazgos (vigilantes) que dispone cada uno de los 43 municipios que componen la capital peruana. EFE

