Lima restablece el tránsito en el centro histórico, tras marcha de candidato Sánchez

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Lima, 21 jun (EFE).- La municipalidad de Lima restableció este domingo el tránsito vehicular en un perímetro del centro histórico de la capital peruana, que había sido cerrado el viernes por la marcha convocada por el candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez para exigir la defensa del voto popular cuando el cómputo de la votación se acerca a confirmar un virtual triunfo de la derechista Keiko Fujimori.

La municipalidad metropolitana de Lima informó que se restableció la circulación vehicular en el centro histórico para favorecer «el normal desarrollo de las actividades turísticas, culturales, comerciales, religiosas, gastronómicas y recreativas» de esta zona de la ciudad, en una jornada en que también se celebra el día del padre.

Inicialmente, la medida adoptada por el alcalde derechista Renzo Reggiardo se extendía hasta el lunes 22 de junio en atención a la intangibilidad del centro histórico, declarado patrimonio cultural de la humanidad, y para preservar el orden público, según indicó.

No obstante, el municipio señaló que la movilización del viernes se desarrolló con presencia policial, desplazamientos controlados y acciones de resguardo en puntos estratégicos de la ciudad, lo que permitió la habilitación progresiva del tránsito en esa zona de la capital.

A raíz de la marcha convocada por el partido Juntos por el Perú, Sánchez comentó, en su cuenta de la red social X, que «¡En costa, sierra y selva tu voto se respeta!» y que se trató de una «movilización pacífica, ejemplar por la victoria popular y ciudadana».

Reiteró su pedido de «transparencia y cero controversias», tras denunciar una «grave afectación al proceso electoral realizado por oficinas consulares al haber cambiado procedimientos en la 2da vuelta».

El candidato que postuló en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) sostiene que hubo una serie de irregularidades en el registro de la votación de los peruanos en el extranjero, durante la segunda vuelta electoral del pasado 7 de junio, que favorecen mayoritariamente a Fujimori, y ha anunciado que pedirá la nulidad de todos esos votos.

A su vez, Fujimori declaró el sábado que faltan muy pocos días para celebrar que «sí, se pudo» y prometió «cinco años de grandes retos».

Hasta el momento, el cómputo de la votación al 99,68 % de actas de sufragio le otorga el 50,11 % a Fujimori y el 49,88 % a Sánchez, que representa una diferencia de 40.700 votos a favor de la candidata de Fuerza Popular.EFE

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