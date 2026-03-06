Limache defiende su liderato ante la amenaza de Universidad Católica de trepar a la cima

3 minutos

Santiago de Chile, 6 mar (EFE).- El liderato de Deportes Limache tendrá una dura prueba en la fecha 6 de la liga chilena, con una tabla de posiciones muy apretada, que tiene a Universidad Católica con la oportunidad de asaltar la cima con solo un punto de distancia del primer lugar de los Tomateros que tienen 11 unidades.

La lucha por la punta de la clasificación es el foco de la jornada que inicia este viernes con los duelos entre el decimocuarto La Serena que recibe a Unión La Calera, que está tercero a dos enteros del líder, y el penúltimo Deportes Concepción frente al sexto Ñublense que suma ocho puntos.

Limache afronta su duelo del sábado con la condición de invicto ante un Everton que, si bien es el colista del torneo, viene con un impulso tras haber obtenido su primer triunfo de la temporada el pasado fin de semana.

La Católica tiene el sábado un partido más complicado ante el decimosegundo O’Higgins, que es protagonista en la fase previa de la Copa Libertadores 2026, pero con la ventaja de que el técnico de los celestes el argentino Lucas Bovaglio decidió que presentará un equipo alterno.

“Nuestra prioridad en este minuto es la competición internacional y faltan por jugar 90 minutos allá en Colombia. Llegamos con una ventaja pequeña, pero ventaja al fin”, aseguró Bovaglio.

Tras vencer 1-0 al colombiano Deportes Tolima en la ida en Rancagua por la tercera fase del certamen, el Capo de Provincia guardará a sus titulares para la revancha el próximo miércoles, buscando sellar su clasificación a la fase de grupos de la Libertadores.

El escenario de la sexta fecha tiene a Colo Colo, con nueve puntos, ante la posibilidad de pelear el liderato dependiendo de los resultados en su duelo del sábado frente al séptimo Audax Italiano con siete enteros.

Los itálicos llegan crecidos tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, mientras que los albos tendrá la ausencia clave del volante argentino Claudio Aquino por molestias físicas.

El Cacique viene de perder el superclásico ante Universidad de Chile en condición de local, y jugará de visita con la necesidad de dejar atrás esa derrota por lo que su técnico el argentino Fernando Ortiz planea cambios en su oncena titular.

El entrenador albo daría ingreso al delantero argentino Lautaro Pastrán que jugaría junto a su compatriota Maximiliano Romero, mientras que el ariete argentino Javier Correa iría al banco.

La U de Chile se mantiene en crisis, pues luego de ganar a su archirrival para escalar a la décima posición con seis puntos cayó eliminado en la fase previa de la Sudamericana, de la cual fue semifinalista en 2025, y se quedó sin competencias internacionales por el resto del año.

Los azules cerrarán la fecha el domingo ante el noveno Universidad de Concepción, también con siete enteros, con la reciente baja por lesión del delantero argentino Juan Martín Lucero.

Su ausencia se une a la del ariete uruguayo Octavio Rivero, quien se sospecha podría necesitar de una intervención quirúrgica en una de sus rodillas.

También se enfrentan el cuarto Huachipato, con nueve puntos, ante el undécimo Coquimbo Unido con seis, y el decimotercero con cinco tantos Palestino –que eliminó a la U de la Sudamericana– ante el octavo Cobresal, con siete. EFE

mjr/laa