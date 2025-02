Limi-T 21 lanza ‘MixTape21’, disco de éxitos que les «mueve a seguir haciendo música»

2 minutos

San Juan, 21 feb (EFE).- El veterano grupo puertorriqueño de merengue Limi-T 21 estrenó este viernes su nueva producción discográfica, ‘MixTape21’, integrado por los máximos éxitos de la orquesta y cuyos integrantes aseguraron que les «mueve a seguir haciendo música».

El álbum, según se explicó en un comunicado de prensa, es un viaje musical que lleva al público a vivir otra vez cada recuerdo y cada emoción provocada por los grandes éxitos que marcaron las diferentes etapas y épocas de la carrera de Limi-T 21.

De acuerdo con Elvin Torres, Javier Bermúdez y Ramiro Matos, integrantes de Limi-T 21 y productores del álbum, ‘MixTape21’ fue «todo un reto», ya que incluye canciones que fueron grandes éxitos y querían mantener su esencia.

«Este álbum nos hace recordar las primeras melodías del grupo, las canciones más bailables y hasta las fusiones con música urbana», aseguraron los artistas.

El trío de artistas enfatizó que propusieron hacer dicho disco «trabajo mezclando las canciones de las diferentes etapas musicales de Limi-T 21, pero contando con la grandeza de los nuevos adelantos tecnológicos en sonido».

«Estamos orgullosos de presentarles esta producción la cual contiene más que nuestros éxitos, el alma misma que nos mueve a seguir haciendo música», resaltó la agrupación.

Como preámbulo al lanzamiento del álbum, estrenaron el primer sencillo, ‘Mix1’, una fusión de tres de sus icónicas canciones: ‘Estás Enamorada’, ‘Yo Te Seguiré Queriendo’ y ‘Perdóname’.

Los restantes ‘remixes’ son ‘Mix2’ (‘Yo No Me Quiero Enamorar de Ti’, ‘Luna Viajera’ y ‘Aguántalo Ahí’), ‘Mix3’ (‘Pequeña Historia de Amor’, ‘Soy’ y ‘Como Tú Me Quiere’ a Mí’), ‘Mix4’ (‘Eres mi chica’ y ‘Arranca en Fa’), ‘Mix5’ (‘Amor Eterno’ y ‘Cuando Te Veo Pasar’), ‘Mix6’ (‘Cuando Llega el Amor’ y ‘No te Olvidaré’) y ‘Mix7’ (‘El Baile Pega’o’, ‘Solo Tú y Yo’ y ‘A la Nena le gusta’). EFE

jm/sbb