Limitadas opciones en el Congreso de Perú para sustituir al eventual presidente censurado

3 minutos

Lima, 15 feb (EFE).- Dos incógnitas sobrevuelan este fin de semana la política peruana, si finalmente este martes el Congreso destituirá al presidente interino, el derechista José Jerí, y el misterio de qué parlamentario ocupará el cargo de la Presidencia, puesto que apenas hay figuras de consenso en el Legislativo y además la mayoría opta a la reelección en los próximos comicios.

Tras cuatro meses en el cargo, Jerí se enfrenta a una probable censura después de que se revelaran varios escándalos, como reuniones semiclandestinas que mantuvo con empresarios chinos, a una de las cuales acudió encapuchado, y las supuestas contrataciones irregulares de varias mujeres jóvenes que consiguieron trabajos públicos tras reunirse con el mandatario en Palacio de Gobierno.

Un grupo extenso de parlamentarios consiguió reunir esta semana las 78 firmas necesarias para convocar un pleno extraordinario, pues el Congreso se encuentra en receso hasta marzo, y el presidente del Parlamento, el fujimorista Fernando Rospigliosi, convocó para este martes una sesión especial para debatir y votar las mociones de censura presentadas contra Jerí.

Dos meses antes de las elecciones generales, que se celebrarán el 12 de abril, las opciones del nuevo presidente interino son limitadas, puesto que la gran mayoría de congresistas optan a la reelección.

De los 130 parlamentarios, 57 postulan al Senado, 29 a la Cámara de Diputados y dos al Parlamento Andino, por lo que quedan 42 congresistas elegibles y la mayoría cuenta con cuotas de popularidad muy bajas como para conseguir el apoyo suficiente para asumir el cargo.

Al menos dos congresistas se perfilan como eventuales sustitutos del presidente interino, la derechista Mari Carmen Alva, del partido Acción Popular, y el izquierdista José María Balcázar, que es independiente pero entró al Legislativo en las filas del partido comunista Perú Libre.

Alva fue presidenta del Congreso entre 2021 y 2022 y su partido la destaca como una política «con carácter y capacidad», además, bancadas como la ultraconservadora Renovación Popular ha mostrado su respaldo a la abogada.

Pero en sus años como congresista ha protagonizado varios desencuentros con otros parlamentarios en los que incluso tiró del brazo a colegas y ha sido señalada por decir comentarios clasistas.

Por otro lado, el juez Balcázar ha sonado también como una opción de izquierda para dirigir el Gobierno de transición, por ser «una figura de consenso», como dijo el congresista Guido Bellido.

«En caso de presentarse [la ocasión], obviamente [aceptaría], pero tendría que someterme a la mayoría del Congreso. El problema es que yo no tengo partido, yo no tengo votos cautivos, pero sí soy un hombre de consenso», sostuvo a medios locales.

Pero Balcázar protagonizó en 2023 una sonada polémica al abstenerse de votar el dictamen de la norma que prohíbe el matrimonio infantil y expuso que «las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer».

En medios locales y redes sociales rondan los rumores de reuniones de última hora entre partidos, especialmente por parte de Somos Perú, el partido de Jerí, para definir sus estrategias o posibles pactos ante la votación del martes.EFE

pbc/vh