Lindsey Graham, aliado de Trump y gran crítico de la postura de España sobre Irán

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Marta Garde

Redacción Internacional, 12 jul (EFE).- El senador republicano estadounidense Lindsey Graham aspiraba a un quinto mandato a sus recién cumplidos 71 años. Su inesperada muerte trunca una carrera política caracterizada por su crítica y posterior respaldo al presidente, Donald Trump, y, recientemente, por su postura inflexible contra España sobre Irán.

Su oficina comunicó este domingo que su fallecimiento se produjo el sábado tras una «breve y repentina enfermedad», de la que no se ofrecieron más detalles. Según la cadena NBC, los servicios de emergencias recibieron una llamada para atender un paro cardíaco en su domicilio.

Apenas un día antes Graham se había reunido en Kiev con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que fue su décima visita al país. Desde allí afirmó que a su llegada a Washington iba a impulsar un paquete de sanciones contra Rusia que dotaría a Trump de las herramientas para ayudar a poner fin a esa guerra.

Natural de Carolina del Sur, estado al que representaba en el Senado, fue el primer miembro de su familia en ir a la Universidad, según recuerda su biografía en su web oficial. Se licenció en Derecho y, antes de ser elegido como legislador, ejerció durante seis años como abogado de las Fuerzas Aéreas.

Su carrera como político empezó en la Cámara de Representantes en los años noventa y de ahí pasó al Senado, donde fue elegido en 2002 y reelegido en 2008, 2014 y 2020. Hace apenas un mes, el 10 de junio, ganó las primarias de su partido y aseguró su candidatura a un quinto ejercicio de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.

El propio Trump le había mostrado su apoyo destacando que el legislador estaba «trabajando increíblemente duro por la gran gente de Carolina del Sur» y asegurando que era «un gran amigo» que siempre había estado presente cuando lo había necesitado.

Este domingo, tras la noticia de su fallecimiento, se expresó en términos similares señalando que era una de las mejores personas y senadores que había conocido y subrayando que era un «auténtico patriota».

La cercanía entre ambos, no obstante, no siempre fue férrea. Graham, una de las voces republicanas más firmes en materia de defensa y política exterior, aspiró a la nominación a la Presidencia estadounidense en los comicios de 2016.

Abandonó su campaña antes del inicio de las votaciones, y aunque en un principio se había mostrado especialmente duro contra Trump, calificándolo de demagogo, de agitador racial o de xenófobo, en cuanto este último fue elegido por su partido y después se hizo con la Casa Blanca los reproches se tornaron en apoyo.

Graham era el actual presidente del Comité de Presupuesto del Senado y también era miembro del Comité de Asignaciones, del Comité Judicial y del de Medio Ambiente y Obras Públicas en esa misma cámara, donde los republicanos, al igual que en la Cámara de Representantes, tienen la mayoría.

Fue uno de los senadores más próximos a Israel. Un apoyo que quedó reflejado en el mensaje que el presidente israelí, Isaac Herzog, emitió este domingo tras conocerse su muerte: «Le estaremos eternamente agradecidos por su sentido de la justicia, la verdad y la lealtad», dijo en una publicación en X en la que lo calificó de «gran amigo» de Israel.

Su voz fue además especialmente dura contra Irán y contra quienes no respaldaron la ofensiva de Washington contra Teherán.

El pasado 30 de marzo, recomendó «encarecidamente» a Trump que no dejara sin respuesta la decisión del Gobierno español de restringir su espacio aéreo al Ejército estadounidense, y llegó a abogar por la retirada de las bases de su país en España, país que dijo que «no entiende la importancia de debilitar al mayor Estado patrocinador del terrorismo.

«Trabajaré gustosamente con cualquiera para imponer sanciones a España por esta afrenta. Recomendaría nuevamente al presidente Trump que cerremos las bases aéreas estadounidenses en España y las traslademos a un país que permita utilizar estos recursos para proteger a Estados Unidos y al mundo. Cuanto antes se haga, mejor», subrayó entonces. EFE

mgr/agf