Lionel Messi conoce a Spider-Man en un divertido avance del próximo filme del superhéroe

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Los Ángeles (EE.UU.), 30 jun (EFE).- Lionel Messi y Tom Holland protagonizan un video promocional publicado este martes del filme ‘Spider-Man: Brand New Day’, que se estrena el próximo 29 de julio y en el que el futbolista argentino tiene un divertido encuentro con el superhéroe.

«¿Quién es el siguiente?», reza la publicación de la cuenta oficial de Instagram de Sony Pictures, en la que Holland, en su papel de Peter Parker, aparece sentado en una cafetería de Nueva York cuando Messi entra al local en busca de Spider-Man.

Parker se pone nervioso y se transforma para el astro del fútbol, quien responde en español con algunos diálogos torpes. Spider-Man le pregunta en inglés si le tiene miedo a las alturas y, antes de que Messi pueda procesar la pregunta, lo lleva a recorrer los cielos de la ciudad colgado de su telaraña.

El anuncio se suma a los vídeos promocionales y adelantos de la próxima película del superhéroe de Marvel, que se han viralizado en redes sociales.

El primer avance del filme rompió el récord global de visualizaciones en 24 horas con 718,6 millones de reproducciones y alcanzó los 1.000 millones en solo cuatro días.

El reparto de la película incluye a Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

La nueva entrega salta en el tiempo cuatro años tras los sucesos de ‘No Way Home’ (2021). Peter «vive completamente solo, tras haberse borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos».

El superhéroe sigue luchando contra el crimen de Nueva York a tiempo completo, «pero a medida que las exigencias aumentan, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás», señala la sinópsis facilitada por Sony Pictures. EFE

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