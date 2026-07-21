Lionel Messi regresa a Argentina en un avión privado, sin contacto con aficionados

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Buenos Aires, 21 jul (EFE).- Lionel Messi regresó a Argentina este martes desde Estados Unidos tras su participación en el Mundial 2026, en el que la Albiceleste fue subcampeona, en un avión privado que le trasladó a Rosario, su ciudad natal, donde no tuvo contacto ni saludó a los fanáticos que aguardaron su llegada durante la madrugada.

El astro tocó tierra alrededor de las 6.30 hora local (9.30 GMT) procedente de Miami, Estados Unidos, en el aeropuerto internacional de Rosario (provincia de Santa Fe) y recorrió en una camioneta con cristales oscuros los pocos kilómetros que separan esa localidad de la de Fisherton, donde su familia tiene una residencia en un barrio exclusivo. EFE

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