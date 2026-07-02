Lionel Scaloni: «Lo que está haciendo Francia es para tener en cuenta»

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Miami (EE.UU.), 2 jul (EFE).- El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, destacó este jueves el nivel que Francia, uno de los grandes favoritos al junto a Argentina, está demostrando durante el Mundial, aunque indicó que ahora toca centrarse en el partido de dieciseisavos de final contra Cabo Verde.

«Lo que está haciendo Francia es para tener en cuenta», afirmó Scaloni en la rueda de prensa previa al encuentro contra el combinado africano.

Scaloni definió a Cabo Verde como un equipo «que ha hecho muy bien las cosas», por lo que el margen de error es mínimo.

«Es un encuentro que quien pierde se vuelve. Lo tenemos en cuenta, pero nos agarra en un buen momento», expresó.

Además, recordó que viene de empatar contra España y Uruguay, dos excampeonas del mundo, con una buena defensa, y «mereció ganar» a Arabia Saudí.

«Salen bien de contra, tienen jugadores con buen pie», añadió, destacando que «no están aquí de casualidad».

También admitió que no se ha parado a pensar en cómo gestionará mañana los minutos de Lionel Messi, en caso de que el partido se alargue.

Scaloni finalizó la rueda de prensa con palabras de agradecimiento para la hinchada argentina, que se espera que cope el viernes las gradas del Hard Rock Stadium de Miami.

«La hinchada argentina siempre ha sido un plus para el jugador (…) a nosotros el apoyo nos encanta, nos da un plus. EFE

hbc/hbr