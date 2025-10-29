Lisardo lleva a España su sueño musical familiar con una ‘big band’ de 16 músicos

Alida Juliani

Madrid, 29 oct (EFE).- Ha pasado 23 años en México, país al que emigró desde su España natal y en el que encontró el éxito en el mundillo artístico, y ahora Lisardo regresa a Madrid para hacer realidad su sueño musical familiar, un recopilatorio de canciones populares en toda Hispanoamérica que pondrá en escena en enero junto a una ‘big band’ de 16 músicos.

Este show «lo teníamos pensado mi hermano y yo desde hace muchísimos años, desde que quedé segundo en el Festival de Benidorm en el 94, cuando ni pensábamos que yo me iba a dedicar al mundo de la música. Luego me fui a México. Pero, Dios es muy inteligente y pone las cosas siempre en su lugar y cuando tiene que ser», dice Lisardo en una entrevista con EFE.

El hispano-mexicano – tiene las dos nacionalidades – reconoce que tuvo que vivir en México y vivir el ambiente latino, «el latino de verdad, no el latino de España», precisa, si no el de «toda hispanoamérica, el de los hispanohablantes», para recopilar una serie de músicas, las más icónicas a nivel mundial.

«Que se han vendido a nivel mundial, que conocemos todos en España, en Venezuela, en Brasil, y en Estados Unidos. Hay de todo, música romántica, y más latina», explica.

Y todo llevado al escenario con 16 músicos en vivo, «como se hacía antes en los conciertos, como lo hacía Frank Sinatra, Tony Bennett, hoy en día Daniel Boaventura en Brasil. Algo que está renaciendo un poquito, la orquestación en directo, el cantante en directo».

¿Por qué España?

En primer lugar, dice Lisardo, «porque aquí vive mi madre y aquí el homenaje más grande es a mi madre», la cantante española Carmen Riera, y el segundo sería «porque aquí está mi manager, mi amigo, y esa es la persona que está apostando por mí».

«Y aquí es donde quiero estar, donde quiero empezar. Si esto funciona, por supuesto la ilusión es volver a México y llevarlo a todo Hispanoamérica y Estados Unidos, a todo el mundo, pero realmente donde debo iniciarlo es en mi país, y como no, en Madrid, en ese teatro tan icónico como es el Circo Price», señala.

Un teatro que tiene una historia personal para el artista ya que en la Guerra Civil española (1936-1939), su abuelo se quedó huérfano con 13 años y lo iban a meter a un orfanato y se escapó para irse con su tía que estaba casada con Aladi, que era un cómico catalán muy conocido, y se refugió en ese mismo teatro, «que es donde yo voy a estrenar».

«Y eso no lo supe hasta que supimos la primera fecha que se había vendido ahí. Yo creo que eso inicia algo, han sido todo señales», asegura.

Regreso a México

Lisandro regresará ahora a México para grabar la segunda parte de la serie ‘Muero por Marilú’, y luego volverá a España.

«Creo que se han dado todas las conjunciones necesarias para que esto se haga. Y lo más importante de todo es que no hay ninguna meta establecida, que lo más divertido es el camino, el aquí y el ahora, haciendo lo que más me gusta hacer», destaca el artista.

Y valora los 23 años de carrera en México, «pero también tengo 10 años de carrera aquí (en España), dice recordando su paso por los espectáculos ‘Quo vadis’, con Javier Gurruchaga, luego ‘El hombre de la Mancha’, con José Sacristán y Paloma San Basilio.

También ‘La bella y la bestia’, en el papel de Gastón con el fallecido Carlos Marín de ‘Il Divo’, a quien recuerda con gran cariño.

¿Y si se plantea establecerse definitivamente en España?. Pues «definitivamente no lo sé, porque además de tener muchas cosas en México, entre otras, estoy enamorado de una mujer maravillosa con la que tengo una residencia de chicos autistas que se llama KALÍ LÁAK. Hay muchas cosas que me sostienen allá. Lo que quiero es ir y volver».

«No creo en las fronteras, nunca he creído en las fronteras. Sí me siento español, pero ahorita también me siento mexicano», afirma. EFE

