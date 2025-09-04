Lisboa suspende el servicio de los turísticos funiculares tras el accidente
Lisboa, 4 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Lisboa suspendió el funcionamiento de los ascensores y funiculares de la ciudad para «realizar inspecciones técnicas» tras el accidente que ayer se cobró la vida de 15 personas y dejó a otras 23 heridas en el turístico Ascensor de Gloria (Elevador da Glória).
El alcalde de la capital portuguesa, Carlos Moedas, dio instrucciones a las empresas municipales para que «suspendieran inmediatamente el funcionamiento de los ascensores de la ciudad —Bica y Lavra— y del Funicular da Graça», confirmó a EFE el Ayuntamiento en un breve comunicado.
Tambiénordenó que se realicen inspecciones técnicas de estos equipos.
Los ascensores y funiculares son una popular atracción turística en Lisboa.
En la tarde del miércoles el descarrilamiento del Ascensor de Gloria, uno de los más visitados por los turistas, conmocionó a la ciudad tras quedar completamente aplastado contra un edificio en una curva.
El accidente causó al menos 15 muertos y 23 heridos, entre ellos dos personas de nacionalidad española.
El Gobierno portugués anunció que iniciará una investigación para aclarar lo sucedido tras decretar día de luto nacional para este jueves. EFE
