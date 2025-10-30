Lisboa y Madrid estarán unidas por el tren de alta velocidad antes de 2030

Una línea ferroviaria directa entre Lisboa y Madrid está prevista para antes de 2030, según un acuerdo alcanzado entre los gobiernos de ambos países y la Comisión Europea, anunció este jueves el ministerio portugués de Infraestructuras.

El proyecto prevé un trayecto en tren de cinco horas antes de 2030, que se reducirá a unas tres horas antes de 2034 gracias a la alta velocidad, precisó el comunicado del gobierno portugués.

«Este proyecto es más que una simple conexión ferroviaria, representa un paso hacia el futuro de la movilidad sostenible y la cohesión europea», subrayó el ministro portugués de Infraestructuras, Miguel Pinto Luz.

Actualmente no existen trenes directos entre las dos capitales.

Las dos ciudades ibéricas están unidas por unos cuarenta vuelos diarios, con una duración media de una hora.

El proyecto forma parte de una estrategia para ofrecer una alternativa más competitiva para los viajeros y una opción más ecológica, en línea con los objetivos climáticos europeos, recordó el ministerio.

Ambos países también se comprometieron a estudiar, antes de 2027, los costes y beneficios de una posible adaptación del ancho de vía ibérico al estándar europeo.

Las vías férreas de España y Portugal tienen actualmente un ancho diferente al estándar europeo, excepto en líneas de alta velocidad españolas.

