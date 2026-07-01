Lisboa y otras zonas de Portugal, en alerta roja por calor jueves y viernes

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Las regiones de Lisboa y Setúbal, en el sur de Portugal, estarán este jueves en alerta roja debido a las previsiones de temperaturas extremadamente elevadas, anunció el miércoles la agencia meteorológica nacional.

Este nivel máximo de alerta se extenderá el viernes a los distritos de Leiria y Coímbra, en el centro del país, donde las temperaturas podrían alcanzar los 44 °C en algunas zonas, precisó el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA).

Ya desde el miércoles se declaró la alerta naranja en cuatro regiones del interior del país, entre ellas la de Évora, en el sureste, donde se esperaba que los termómetros alcanzaran los 41 °C.

«Normalmente tenemos temperaturas como estas en agosto; este año llegaron antes», comentó José Bonifácio, un cantante callejero de 31 años, entrevistado por la AFP en una plaza del centro de la ciudad de Évora.

Las calles empedradas de esta ciudad histórica quedaron prácticamente desiertas con la llegada del calor de la tarde, mientras los turistas buscaban refugio en cafeterías o terrazas a la sombra, algunas de ellas refrescadas con ventiladores.

«Por la tarde es muy duro, pero quienes trabajan tienen que aguantar», señaló Carlos Guedes, un obrero de la construcción de 53 años, procedente del norte del país, donde «no estamos acostumbrados a un calor tan intenso».

El viernes, la alerta naranja se ampliará a todas las regiones que no estén bajo alerta roja.

Tras haberse librado en gran medida de la ola de calor que afectó a Europa durante las dos últimas semanas, Portugal se verá ahora directamente golpeado por este nuevo episodio de temperaturas extremas.

El Gobierno portugués hizo un llamamiento a la población para que siga las recomendaciones de las autoridades sanitarias y pidió a los municipios que identifiquen instalaciones que puedan servir como «refugios climatizados» para acoger a las personas vulnerables identificadas por los servicios de salud.

Estos espacios podrían ser edificios públicos, pero también locales privados como iglesias, centros comerciales o hoteles, precisó este miércoles en rueda de prensa la secretaria de Estado de Salud, Ana Povo.

La ola de calor que acaba de afectar a Europa fue la más intensa jamás registrada en el continente y, según los climatólogos del grupo World Weather Attribution, habría sido prácticamente imposible que se produjera en junio sin la influencia del cambio climático.

tsc/avl/dbh/mab/ahg