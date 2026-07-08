Lista de nominaciones en las principales categorías en la 78 edición de los Premios Emmy

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Los Ángeles (EE.UU.), 8 jul (EFE).- ‘The Pitt’, con 25 candidaturas, y ‘Hacks’, con 24, son las series mas nominadas en la 78 edición de los Premios Emmy, según anunció este miércoles la Academia de Televisión de Estados Unidos.

La ceremonia de entrega de los premios se celebrará el 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles, California, y serán transmitidos por la cadena estadounidense NBC. Estas son las nominaciones en las categorías principales:

Mejor serie de comedia

‘Colegio Abbott’.

‘The Bear’.

‘Hacks’.

‘Margo tiene problemas de dinero’.

‘Nadie quiere esto’.

‘Solo asesinatos en el edificio’.

‘Terapia sin filtro’.

‘La maldición de Widow’s Bay’.

Mejor serie de drama

‘La diplomática’.

‘La edad dorada’.

‘El caballero de los Siete Reinos’.

‘Paradise’.

‘The Pitt’.

‘Pluribus’.

‘Slow Horses’.

‘Vicios ocultos’.

Mejor miniserie:

‘Su peor pesadilla’.

‘La bestia en mí’.

‘Bronca’.

‘DTF St. Louis’.

‘Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette’.

Mejor actor en una serie de comedia:

Yahya Abdul-Mateen II (‘Wonder Man’).

Steve Carell (‘Rooster’).

Matthew Rhys (‘La maldición de Widow’s Bay’).

Jason Segel (‘Terapia sin filtro’).

Martin Short (‘Solo asesinatos en el edificio’).

Mejor actriz en una serie de comedia:

Quinta Brunson (‘Colegio Abbott’).

Ayo Edebiri (‘The Bear’).

Elle Fanning (‘Margo tiene problemas de dinero’).

Lisa Kudrow (‘The Comeback’).

Jean Smart (‘Hacks’).

Mejor actor en una serie de drama:

Sterling K. Brown (‘Paradise’).

Gary Oldman (‘Slow Horses’).

Mark Ruffalo (‘Task’).

Rufus Sewell (‘La diplomática’).

Noah Wyle (‘The Pitt’).

Mejor actriz en una serie de drama:

Carrie Coon (‘La edad dorada’).

Chase Infiniti (‘Los testamentos’).

Keri Russell (‘La diplomática’).

Rhea Seehorn (‘Pluribus’).

Zendaya (‘Euphoria’).

Mejor actor en una miniserie:

Riz Ahmed (‘Bait’).

Jason Bateman (‘Black Rabbit’).

Charlie Hunnam (‘Monster: The Ed Gein Story’).

Oscar Isaac (‘Bronca’).

Matthew Rhys (‘La bestia en mí’).

Mejor actriz en una miniserie:

Claire Danes (‘La bestia en mí’).

Sally Field (‘Criaturas luminosas’).

Carey Mulligan (‘Bronca’).

Sarah Pidgeon (‘Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette’).

Sarah Snook (‘Su peor pesadilla’).

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:

Dale Dickey (‘La maldición de Widow’s Bay’).

Hannah Einbinder (‘Hacks’).

Janelle James (‘Colegio Abbott’).

Kate O’Flynn (‘La maldición de Widow’s Bay’).

Michelle Pfeiffer (‘Margo tiene problemas de dinero’).

Megan Stalter (‘Hacks’).

Jessica Williams (‘Terapia sin filtro’).

Mejor actor secundario en una serie de comedia:

Colman Domingo (‘Las cuatro estaciones’).

Paul W. Downs (‘Hacks’).

Harrison Ford (‘Terapia sin filtro’).

Nick Offerman (‘Margo tiene problemas de dinero’).

Stephen Root (‘La maldición de Widow’s Bay’).

Michael Urie (‘Terapia sin filtro’).

Tayler James Williams (‘Colegio Abbott’).

Mejor actriz secundaria en una serie de drama:

Taylor Deardon (‘The Pitt’).

Fiona Dourif (‘The Pitt’).

Allison Janney (‘La diplomática’).

Katherine LaNasa (‘The Pitt’).

Sepideh Moafi (‘The Pitt’).

Julianne Nicholson (‘Paradise’).

Karolina Wydra (‘Pluribus’).

Mejor actor secundario en una serie de drama:

Patrick Ball (‘The Pitt’).

Billy Crudup (‘The Morning Show’).

Shawn Hatosy (‘The Pitt’).

Gerran Howell (‘The Pitt’).

Jack Lowden (‘Slow Horses’).

Tom Pelphrey (‘Task’).

Carlos-Manuel Vesga (‘Pluribus’).

Mejor actriz secundaria en una miniserie:

Linda Cardellini (‘DTF St. Louis’).

Dakota Fanning (‘Su peor pesadilla’).

Laurie Metcalf (‘Monster: The Ed Gein Story’).

Joy Sunday (‘DTF St. Louis’).

Youn Yuh-jung (‘Bronca’).

Constance Zimmer (‘Love Story: John F. Kennedy & Carolyn Bessette’).

Mejor actor secundario en una miniserie:

Jason Bateman (‘DTF St. Louis’).

Richard Gadd (‘Half Man’).

David Harbour (‘DTF St. Louis’).

Richard Jenkins (‘DTF St. Louis’).

Charles Melton (‘Bronca’).

Nick Offerman (‘Muerte por un rayo’). EFE

asg/agf

(foto) (vídeo)