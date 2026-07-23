Lista de películas del 83º Festival de Venecia
Roma, 23 jul (EFE).- Lista de las películas que se estrenarán en el 83 Festival de Cine de Venecia y en sus secciones paralelas e independientes, entre el 2 y el 12 de septiembre, tras el anuncio de la programación realizado este jueves por el director de la Mostra, Alberto Barbera.
COMPETICIÓN OFICIAL:
– ‘Ink’, de Danny Boyle (apertura, anunciado previamente).
– ‘Company’, de Casey Affleck.
– ‘A bit of light’, de Ali Asgari.
– ‘Ritorno a Buenos Aires’, de Marco Bechis.
– ‘Un bon petit soldat’, de Stéphane Brizé.
– ‘Il fuoco che ti porti dentro’, de Edoardo De Angelis.
– ‘Woman unknown’, de May el-Toukhy.
– ‘Bucking fastard’, de Werner Herzog.
– ’15/18′, de Cédric Kahn.
– ‘Dau’, de Ilya Khrzhanovsky.
– ‘Look back’, de Hirokazu Koreeda.
– ‘Possible love’, de Lee Chang-Dong.
– ‘Wild horse nine’, de Martin Mcdonagh.
– ‘Succederà questa notte’, de Nanni Moretti.
– ‘Primetime’, de Lance Oppenheim.
– ‘The echo chamber’, de Andrea Pallaoro.
– ‘Un peu avant minuit’, de Nicolas Pariser.
– ‘L’estranea’, de Paolo Strippoli.
– ‘Mr. Nelson, did you kill people?’, de Shinya Tsukamoto.
– ‘Bunker’, Florian Zeller.
HORIZONTES – LARGOMETRAJES:
– ‘La ragazza con la leica’, de Alina Marazzi.
– ‘Burning Giants’, de Phuttiphong Aroonpheng.
– ‘What belongs to others’, de Grzegorz Debowski.
– ‘Una storia’, de Anna Foglietta.
– ‘La città dei vivi’, de Edoardo Gabbriellini.
– ‘Falling house’, de Mohsen Gharaei.
– ‘Too much sugar’, de Robert Greene.
– ‘The difficult bride’, de Rubaiyat Hosssain.
– ‘La maison du vent’, de Auguste Bernard Kouemo Yanghu.
– ‘I figli della scimmia’, de Tommasso Landucci.
– ‘A day in the life of Jo: chapter phaedra’, de Jacqueline Lentzou.
– ‘Oasis’, de Jannis Lenz.
– ‘Until the day ends’, de Jelena Maksimovic.
– ‘La moula’, de Jérôme Pierrat.
– ‘Lovers in the blue night’, de Anuparna Roy.
– ‘Un détour par Diane’, de Ann Sirot y Raphaël Balboni.
– ‘The colour of the sun’, de Xavier Tera.
– ‘Eklipse’, de Manuel Wetscher.
– ‘Big little things’, de Michelle Zhou.
HORIZONTES – CORTOMETRAJES:
– ‘Angelo Azzurro’, de Tommaso Acquarone.
– ‘Tesztpályá’, de Lydia Cornett.
– ‘Mothmama’, de Jessica Di Costa.
– ‘Una fortaleza’, de Alba Gaviraghi.
– ‘Los poderos’, de Salim Jalles.
– ‘Head of a camel’, de Shannon Lee.
– ‘The tropic of the Mourning Gecko’, de Stavroz Markoulakis.
– ‘Sasso, carta, forbici’, de Virginia Mori.
– ‘Bleu au loin’, de Amir Houshang Moein.
– ‘Man made lake’, de Annie Ning.
– ‘A few moments of happiness’, de Shaden Safieddine Tazi.
– ‘Silence’, de Pavlo Shpegun.
– ‘Paper plane’, de Saoirse Ronan.
FUERA DE CONCURSO – SERIES:
– ‘Peccato’, Valerio Vestoso (Italia).
FUERA DE CONCURSO – CORTOMETRAJES:
– ‘Flesh impact’, de Maggie Gyllengaal.
– ‘Wild asparagus’, de Avi Mograbi.
– ‘They’re here’, de Laura Poitras y Rachel Mueller.
FUERA DE CONCURSO – FILM ON FILMS:
– ‘Juso per ferie’, de Karen Di Porto.
– ‘Nino – un film su Nino Rota’, de Walter Fasano.
– ‘The pervert’s guide to utopias’, de Sophie Fiennes.
– ‘Joie de vivre’, de Luca Guadagnino.
– ‘Twist and shoot mister Suzuki’, de Yves Montmayeur.
– ‘Intermission’, de Yonfan.
FUERA DE CONCURSO – NO FICCIÓN:
– ‘Be brave’, de Francesco Carrozzini.
– ‘What loves builds’, de Russel Crowe.
– ‘Burgundy’, de Michael Dweck y Gregory Kershaw.
– ‘Musk’, de Alex Gibney.
– ‘The road to Jericho’, de Amos Gitai.
– ‘Citizen Osama’, de Ahmed Hassaouna.
– ‘Union Town’, de Barbara Kopple.
– ‘Holy wood dust’, de Victor Kossakovsky.
– ‘Letters from the silenced country’, de Andrei Kutsila.
– ‘Biografía de Jorge Luis Borges’, de Mariano Llinás.
– ‘My undesirable friends: Part II – Exile’, de Julia Loktev.
– ‘Boatbuilders’, de Luke Lorentzen.
– ‘Imperium’, de Sergei Loznitsa.
– ‘The living legacy of Kabuki’, de Takashi Miike.
– ‘Queer Edward II’, de Theo Rollason.
– ‘Oasis: Don’t look back in anger’, de Dyland Southern y Will Lovelace.
– ‘Dust’, de Tsai Ming-liang.
– ‘Everest: The other side’, de Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin.
– ‘From inside out – The architecture of Peter Zumthor’, de Wim Wenders.
FUERA DE CONCURSO – FICCIÓN:
– ‘Dio ride’, de Giovanni Veronesi.
– ‘Nessun dolore’, de Gianni Amelio.
– ‘Let us through, dear ancestors’, de Lav Diaz.
– ‘Father Jo’, de Barthélémy Grossmann.
– ‘Scherzetto’, de Mario Martone.
– ‘Place to be’, de Kornél Mundruczó.
– ‘No paradise if you are killed by a woman’, de Halkawt Mustafa.
– ‘Arrested memory’, de Sabu.
– ‘The basics of philosofy’, de Paul Schrader.
– ‘Un bon avocat’, de Tristan Séguéla.
– ‘Jupiter’, de Alexandre Smia.
VENECIA ‘SPOTLIGHT’ – PROYECCIONES ESPECIALES:
– ‘Sumo: Spirit weights nothing’, de Erik Shirai.
– ‘Conversation with the sea’, de Muayad Alayan.
– ‘Hombre al agua’, de Gael García Bernal.
– ‘Serpenti’, de Roberto de Paolis Maino.
– ‘Furies’, de Rami Kodeih.
– ‘Guria’, de Levan Koguashvili.
– ‘Ground floor’, de Gábor Reisz.
– ‘I matter’, de Alina Serban.
– ‘Dai nostri inviati. La Rai racconta la Mostra di Cinema di Venezia 2001-2012’, de Giuseppe Giannotti, Enrico Salvatri e Nicoletta Berardi.
SEMANA INTERNACIONAL DE LA CRÍTICA DE VENECIA:
– ‘El fin de los tiempos’, de Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas.
– ‘Meteorito’, de Sebastián Múnera.
– ‘The H@llow man’, de Kamel Laaridhi .
– ‘London’, de Victor Di Marco y Márcio Picoli.
– ‘Our share of Sand’, de Shalini Adnani.
– ‘Prima della guerra’, de Tommaso Usberti.
– ‘Zoom in, zoom out’, de Dong Jie.
JORNADAS DE LOS AUTORES:
– ‘A veces me entra tristeza, otras veces rebelión’, María Aparicio.
– ‘Salón de belleza’, de Nathalia Acevedo.
– ‘Agatha the writer’, de Kuba Dorabialski.
– ‘Balcanica’, de Nicola Sorcinelli.
– ‘Camouflage’, de Mykyta Gibalenko.
– ‘Dear Ajayi’, de Damilola Orimogunje .
– ‘I plant my hand in the garden’, de Boris Hadžija y Hoda Taheri.
– ‘Les Indes’, de Pauline Julier y Nicolas Chapoulier.
– ‘My notes on Mars’, de Lili Horvát.
– ‘Une femme aujourd’hui’, de Robert Guédiguian. EFE
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