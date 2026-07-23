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Lista de películas del 83º Festival de Venecia

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Roma, 23 jul (EFE).- Lista de las películas que se estrenarán en el 83 Festival de Cine de Venecia y en sus secciones paralelas e independientes, entre el 2 y el 12 de septiembre, tras el anuncio de la programación realizado este jueves por el director de la Mostra, Alberto Barbera.

COMPETICIÓN OFICIAL:

– ‘Ink’, de Danny Boyle (apertura, anunciado previamente).

– ‘Company’, de Casey Affleck.

– ‘A bit of light’, de Ali Asgari.

– ‘Ritorno a Buenos Aires’, de Marco Bechis.

– ‘Un bon petit soldat’, de Stéphane Brizé.

– ‘Il fuoco che ti porti dentro’, de Edoardo De Angelis.

– ‘Woman unknown’, de May el-Toukhy.

– ‘Bucking fastard’, de Werner Herzog.

– ’15/18′, de Cédric Kahn.

– ‘Dau’, de Ilya Khrzhanovsky.

– ‘Look back’, de Hirokazu Koreeda.

– ‘Possible love’, de Lee Chang-Dong.

– ‘Wild horse nine’, de Martin Mcdonagh.

– ‘Succederà questa notte’, de Nanni Moretti.

– ‘Primetime’, de Lance Oppenheim.

– ‘The echo chamber’, de Andrea Pallaoro.

– ‘Un peu avant minuit’, de Nicolas Pariser.

– ‘L’estranea’, de Paolo Strippoli.

– ‘Mr. Nelson, did you kill people?’, de Shinya Tsukamoto.

– ‘Bunker’, Florian Zeller.

HORIZONTES – LARGOMETRAJES:

– ‘La ragazza con la leica’, de Alina Marazzi.

– ‘Burning Giants’, de Phuttiphong Aroonpheng.

– ‘What belongs to others’, de Grzegorz Debowski.

– ‘Una storia’, de Anna Foglietta.

– ‘La città dei vivi’, de Edoardo Gabbriellini.

– ‘Falling house’, de Mohsen Gharaei.

– ‘Too much sugar’, de Robert Greene.

– ‘The difficult bride’, de Rubaiyat Hosssain.

– ‘La maison du vent’, de Auguste Bernard Kouemo Yanghu.

– ‘I figli della scimmia’, de Tommasso Landucci.

– ‘A day in the life of Jo: chapter phaedra’, de Jacqueline Lentzou.

– ‘Oasis’, de Jannis Lenz.

– ‘Until the day ends’, de Jelena Maksimovic.

– ‘La moula’, de Jérôme Pierrat.

– ‘Lovers in the blue night’, de Anuparna Roy.

– ‘Un détour par Diane’, de Ann Sirot y Raphaël Balboni.

– ‘The colour of the sun’, de Xavier Tera.

– ‘Eklipse’, de Manuel Wetscher.

– ‘Big little things’, de Michelle Zhou.

HORIZONTES – CORTOMETRAJES:

– ‘Angelo Azzurro’, de Tommaso Acquarone.

– ‘Tesztpályá’, de Lydia Cornett.

– ‘Mothmama’, de Jessica Di Costa.

– ‘Una fortaleza’, de Alba Gaviraghi.

– ‘Los poderos’, de Salim Jalles.

– ‘Head of a camel’, de Shannon Lee.

– ‘The tropic of the Mourning Gecko’, de Stavroz Markoulakis.

– ‘Sasso, carta, forbici’, de Virginia Mori.

– ‘Bleu au loin’, de Amir Houshang Moein.

– ‘Man made lake’, de Annie Ning.

– ‘A few moments of happiness’, de Shaden Safieddine Tazi.

– ‘Silence’, de Pavlo Shpegun.

– ‘Paper plane’, de Saoirse Ronan.

FUERA DE CONCURSO – SERIES:

– ‘Peccato’, Valerio Vestoso (Italia).

FUERA DE CONCURSO – CORTOMETRAJES:

– ‘Flesh impact’, de Maggie Gyllengaal.

– ‘Wild asparagus’, de Avi Mograbi.

– ‘They’re here’, de Laura Poitras y Rachel Mueller.

FUERA DE CONCURSO – FILM ON FILMS:

– ‘Juso per ferie’, de Karen Di Porto.

– ‘Nino – un film su Nino Rota’, de Walter Fasano.

– ‘The pervert’s guide to utopias’, de Sophie Fiennes.

– ‘Joie de vivre’, de Luca Guadagnino.

– ‘Twist and shoot mister Suzuki’, de Yves Montmayeur.

– ‘Intermission’, de Yonfan.

FUERA DE CONCURSO – NO FICCIÓN:

– ‘Be brave’, de Francesco Carrozzini.

– ‘What loves builds’, de Russel Crowe.

– ‘Burgundy’, de Michael Dweck y Gregory Kershaw.

– ‘Musk’, de Alex Gibney.

– ‘The road to Jericho’, de Amos Gitai.

– ‘Citizen Osama’, de Ahmed Hassaouna.

– ‘Union Town’, de Barbara Kopple.

– ‘Holy wood dust’, de Victor Kossakovsky.

– ‘Letters from the silenced country’, de Andrei Kutsila.

– ‘Biografía de Jorge Luis Borges’, de Mariano Llinás.

– ‘My undesirable friends: Part II – Exile’, de Julia Loktev.

– ‘Boatbuilders’, de Luke Lorentzen.

– ‘Imperium’, de Sergei Loznitsa.

– ‘The living legacy of Kabuki’, de Takashi Miike.

– ‘Queer Edward II’, de Theo Rollason.

– ‘Oasis: Don’t look back in anger’, de Dyland Southern y Will Lovelace.

– ‘Dust’, de Tsai Ming-liang.

– ‘Everest: The other side’, de Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin.

– ‘From inside out – The architecture of Peter Zumthor’, de Wim Wenders.

FUERA DE CONCURSO – FICCIÓN:

– ‘Dio ride’, de Giovanni Veronesi.

– ‘Nessun dolore’, de Gianni Amelio.

– ‘Let us through, dear ancestors’, de Lav Diaz.

– ‘Father Jo’, de Barthélémy Grossmann.

– ‘Scherzetto’, de Mario Martone.

– ‘Place to be’, de Kornél Mundruczó.

– ‘No paradise if you are killed by a woman’, de Halkawt Mustafa.

– ‘Arrested memory’, de Sabu.

– ‘The basics of philosofy’, de Paul Schrader.

– ‘Un bon avocat’, de Tristan Séguéla.

– ‘Jupiter’, de Alexandre Smia.

VENECIA ‘SPOTLIGHT’ – PROYECCIONES ESPECIALES:

– ‘Sumo: Spirit weights nothing’, de Erik Shirai.

– ‘Conversation with the sea’, de Muayad Alayan.

– ‘Hombre al agua’, de Gael García Bernal.

– ‘Serpenti’, de Roberto de Paolis Maino.

– ‘Furies’, de Rami Kodeih.

– ‘Guria’, de Levan Koguashvili.

– ‘Ground floor’, de Gábor Reisz.

– ‘I matter’, de Alina Serban.

– ‘Dai nostri inviati. La Rai racconta la Mostra di Cinema di Venezia 2001-2012’, de Giuseppe Giannotti, Enrico Salvatri e Nicoletta Berardi.

SEMANA INTERNACIONAL DE LA CRÍTICA DE VENECIA:

– ‘El fin de los tiempos’, de Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas.

– ‘Meteorito’, de Sebastián Múnera.

– ‘The H@llow man’, de Kamel Laaridhi .

– ‘London’, de Victor Di Marco y Márcio Picoli.

– ‘Our share of Sand’, de Shalini Adnani.

– ‘Prima della guerra’, de Tommaso Usberti.

– ‘Zoom in, zoom out’, de Dong Jie.

JORNADAS DE LOS AUTORES:

– ‘A veces me entra tristeza, otras veces rebelión’, María Aparicio.

– ‘Salón de belleza’, de Nathalia Acevedo.

– ‘Agatha the writer’, de Kuba Dorabialski.

– ‘Balcanica’, de Nicola Sorcinelli.

– ‘Camouflage’, de Mykyta Gibalenko.

– ‘Dear Ajayi’, de Damilola Orimogunje .

– ‘I plant my hand in the garden’, de Boris Hadžija y Hoda Taheri.

– ‘Les Indes’, de Pauline Julier y Nicolas Chapoulier.

– ‘My notes on Mars’, de Lili Horvát.

– ‘Une femme aujourd’hui’, de Robert Guédiguian. EFE

mla/gsm/agf

(foto)

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