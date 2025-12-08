Listado de nominaciones de la 83 edición de los Globos de Oro

6 minutos

Los Ángeles, 8 dic (EFE).- ‘Una batalla tras otra’, de Paul Thomas Anderson, lidera las nominaciones a los Globos de Oro en la categoría de cine, con nueve candidaturas, mientras que en televisión ‘The White Lotus’ es la dominante, con seis.

Estos son los nominados en las principales categorías de películas para la 83 entrega de los Globos de Oro, que se celebrarán el próximo 11 de enero en Los Ángeles:

CATEGORÍAS DE CINE

– Mejor película de drama:

‘Frankestein’.

‘Hamnet’.

‘Un simple accidente’.

‘El agente secreto’.

‘Valor sentimental’.

‘Los pecadores’.

– Mejor película de Comedia o Musical:

‘Blue moon’.

‘Bugonia’.

‘Marty Supreme’.

‘No other choice’.

‘Nouvelle Vague’.

‘Una batalla tras otra’.

– Mejor película de habla no inglesa:

‘Un simple accidente’ – Francia

‘No other choice’ – Corea del Sur

‘El agente secreto’ – Brasil.

‘Valor sentimental’ – Noruega

‘Sirat’ – España

‘TLa voz de HInd’ – Túnez

– Mejor actriz en película de drama:

Jessie Buckley (‘Hamnet’).

Jennifer Lawrence (‘Die my love’).

Renate Reinsve (‘Valor sentimental’).

Julia Roberts (‘Caza de brujas’).

Tessa Thompson (‘Hedda’).

Eva Victor (‘Sorry, baby’).

– Mejor actor en película de drama:

Joel Edgerton (‘Train Dreams’).

Oscar Isaac (‘Frankenstein’).

Dwayne Jonhnson (‘The Smashing Machine’).

Michael B. Jordan (‘Los pecadores’).

Wagne Moura (‘El agente secreto’).

Jeremy Allen White (‘Springteen; Deliver Me From Nowhere’).

– Mejor actriz en película de comedia o musical:

Rose Byrne (‘Si pudiera, te daría una patada’).

Cyntia Erivo (‘Wicked: For Good’).

Kate Hudson (‘Song Sung Blue’).

Chase Infiniti (‘Una batalla tras otra’).

Amanda Seyfried (‘El testamento de Ann Lee’).

Emma Stone (‘Bugonia’).

– Mejor actor en película de comedia o musical:

Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’).

George Clooney (‘Jay Kelly’).

Leonardo Dicapriio (‘Una batalla tras otra’).

Ethan Hawke (‘Blue Moon’).

Lee Byung-hun (‘No Other Choice’).

Jesee Plemons (‘Bugonia’).

– Mejor director:

Paul Thomas Anderson (‘Una batalla tras otra’).

Ryan Coogler (‘Los pecadores’).

Guillermo del Toro (‘Frankenstein’).

Jafar Panahi (‘Un simple accidente).

Joachim Trier (‘Valor sentimental’).

Chloé Zhao (‘Hamnet’).

– Mejor guión:

Paul Thomas Anderson (‘Una batalla tras otra’).

Ronald Bronstein y Josh Safdie (‘Marty Supreme’).

Ryan Coogler (‘Los pecadores’).

Jafar Panahi (‘Un simple accidente’).

Eskil Vogt y Joachim Trier (‘Valor sentimental’).

Choé Zhao y Maggie O’Farrell (‘Hamnet’).

– Mejor Banda Sonora Original:

Alexandre Desplat (‘Frankenstein’).

Ludwing Göransson (‘Los pecadores’).

Jonny Greenwood (‘Una batalla tras otra’).

Kangding Ray (‘Sirat’).

Max Richter (‘Hamnet’).

Hans Zimmer (‘F1’).

– Mejor canción original:

‘Dream as One’ / Autores: Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen. (‘Avatar: Fuego y cenizas’).

‘Golden’ / Música: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun. Letra: Kim Eun-jae, Mark Sonnenblick. (‘Kpop Demond Hunters’).

‘I lied to you’ / Música y letra: Raphael Saadiq, Ludwig Göransson. (‘Los pecadores’).

‘No Place Like Home’ / Música y letra: Stephen Schwartz. (‘Wicked: For Good’).

‘The Girl In The Bubble’ / Música y letra: Stephen Schwartz. (‘Wicked: For Good’).

‘Train Dreams’ / Música: Nick Cave, Bryce Dessner. Letrara: Nick Cave. (‘Train Dreams’).

– Mejor película de animación:

‘Arco’.

‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle’.

‘Elio’.

‘Kpop Demond Hunters’.

‘Little Ameélie or The Character of Rain’.

‘Zootrópolis 2’.

– Logro cinematográfico y taquilla:

‘Avatar: Fuego y ceniza’.

‘F1’.

‘Kpop Demond Hunters’.

‘Mission Impossible – Sentencia final’.

‘Los pecadores’.

‘Weapons’.

‘Wicked: For Good’.

‘Zootopia 2’.

CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN

– Mejor serie de drama:

‘La diplomática’.

‘The Pitt’.

‘Pluribus’.

‘Separación’.

‘Slow Horses’.

‘The White Lotus’.

– Mejor serie de comedia o musical:

‘Colegio Abbott’.

‘The Bear’.

‘Hacks’.

‘Nadie quiere esto’.

‘Solo asesinatos en el edificio’.

‘The Studio’.

– Mejor miniserie:

‘Adolescencia’.

‘All Her Fault’.

‘La bestia en mí’.

‘Black Mirror’.

‘Dying for Sex’.

‘The Girlfriend’.

– Mejor actor en serie de drama:

Diego Luna, por ‘Andor’.

Sterling K. Brown, por ‘Paradise’.

Gary Oldman, por ‘Slow Horses’.

Mark Ruffalo, por ‘Task’.

Adam Scott, por ‘Separación’.

Noah Wyle, por ‘The Pitt’.

– Mejor actriz en serie de drama:

Kathy Bates, por ‘Matlock’.

Britt Lower, por ‘Separación’.

Helen Mirren, por ‘Tierra de mafiosos’.

Bella Ramsey, por ‘The Last Of Us’.

Keri Russell, por ‘La diplomática’

Rhea Seehorn, por ‘Pluribus’.

– Mejor actor en serie de comedia o musical:

Adam Brody, por ‘Nadie quiere esto’.

Steve Martin, por ‘Solo asesinatos en el edificio’.

Glen Powell, por ‘Chad Powers’.

Seth Rogen, por ‘The Studio’.

Martin Short, por ‘Solo asesinatos en el edificio’.

Jeremy Allen White, por ‘The Bear’.

– Mejor actriz en serie de comedia o musical:

Kristen Bell, por ‘Nadie quiere esto’.

Ayo Edebiri, por ‘The Bear’.

Selena Gomez, por ‘Solo asesinatos en el edificio’.

Natasha Lyonne, por ‘Poker Face’.

Jenna Ortega, por ‘Miércoles’.

Jean Smart, por ‘Hacks’.

– Mejor actor en miniserie:

Jacob Elordi, por ‘El camino estrecho’.

Paul GIamatti, por ‘Black Mirror’.

Stephen Graham, por ‘Adolescencia’.

Charlie Hunnam, por ‘Monster, The Ed Gein Story’.

Jude Law, por ‘Black Rabbit’.

Matthew Rhys, por ‘La bestia en mí’.

– Mejor actriz en miniserie:

Claire Danes, por ‘La bestia en mí’.

Rashida Jones, por ‘Black Mirror’.

Amanda Seyfried, por ‘El largo río de las almas’.

Sarah Snook, por ‘All Her Fault’.

Michelle Williams, por ‘Dying for Sex’.

Robin Wright, por ‘The Girlfriend’.

– Mejor actor secundario en una serie:

Owen Cooper, por ‘Adolescencia’.

Billy Crudup, por ‘The Morning Show’.

Walton Goggins, por ‘The White Lotus’.

Jason Isaacs, por ‘The White Lotus’.

Tramell Tillman, por ‘Separación’.

Ashley Walters, por ‘Adolescencia’.

– Mejor actriz secundaria en una serie:

Carrie Coon, por ‘The White Lotus’.

Erin Doherty, por ‘Adolescencia’.

Hannah Einbinder, por ‘Hacks’.

Catherine O’Hara, por ‘The Studio’.

Parker Posey, por ‘The White Lotus’.

Aimee Lou Wood, por ‘The White Lotus’. EFE

