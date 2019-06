“Desde ahora, ‘adelante’ será mi leitmotiv”, anotó Lina Bögli en su diario. Su novela de viajes con ese título se convertiría más tarde en un éxito.

(Zentrum Lina Bögli)

A Lina Bögli le esperaba en Suiza una existencia de campesina pobre, pero luchó para lograr una vida independiente lejos de su hogar. La descripción literaria de su viaje, que duró casi una década, fue un gran éxito.

Cuando aquel julio de 1892 Lina Bögli esperaba en el puerto de Trieste el vapor que le permitiría completar la primera parte de su viaje alrededor del mundo, sintió miedo. No era demasiado tarde para dejar toda esa tontería y regresar a casa, pensó. De cualquier forma, en Suiza nadie sabía de sus proyectos, y no tendría que temer la burla. Fue entonces cuando un empleado del puerto le reveló el nombre del barco en el que se embarcaría: ‘Adelante’. Su miedo desapareció instantáneamente.

Centro ‘Lina Bögli’ El nuevo Centro Lina BögliEnlace externo, inaugurado recientemente en Herzogenbuchsee, cantón de Berna, ofrece una exposición que recorre la vida y obra de la escritora suiza, así como de otras pioneras contemporáneas suyas. Fin del recuadro

“El mar ya no me asusta, la multitud extranjera ya no me intimida, me siento inspirada por un valor nuevo, porque estoy convencido de que en este momento crucial, Dios me ha dado la orden de seguir adelante. Me parece que ya no puedo temer a nada y ciertamente ya no dudaré más. ¡Desde ahora, ‘adelante’ será mi leitmotiv!”

Lina Bögli tenía entonces 34 años y había pasado casi la mitad de su vida fuera de Suiza. Sin embargo, su nueva aventura le inspiraba respeto ya que solamente disponía de dinero para financiar la primera etapa de su viaje. Desde Italia, viajó al Mar Rojo y a Sri Lanka, luego a Australia, donde llegó con cinco libras esterlinas en el bolsillo y debió encontrar trabajo rápidamente.

El resto de su viaje pasó por Nueva Zelanda, Samoa y Hawái. Luego cruza el Océano Pacífico y recorre Estados Unidos de oeste a este y sube a Canadá desde donde regresó a Europa. Exactamente diez años más tarde, el 12 de julio de 1902, llegó a Cracovia, Polonia, desde donde había salido para recorrer el mundo.

Lina Bögli nació en esta granja en la campiña bernesa. Pero en lugar de llevar una existencia de campesina, esta valiente mujer decidió descubrir el mundo. (Centro Lina Bögli) (Zentrum Lina Bögli)

Dura, decidida y confiada

Su primer libro, ‘Vorwärts (Adelante), habla de ese viaje y se convirtió en su mayor éxito literario. Con base en las notas de su diario, escribió una novela epistolar inteligentemente compuesta en la que describe a una amiga en Suiza su vida durante esa década de viajes alrededor del mundo.



El viaje fue lento. Lina Bögli no tenía ahorros, tuvo que trabajar para alimentarse y financiar su viaje. Profesora multilingüe que había trabajado durante muchos años para una familia principesca polaca, tenía las habilidades necesarias para encontrar trabajo en escuelas privadas o con familias adineradas.

Había dado prueba de tenacidad y determinación: Lina Bögli creció en Oschwand, una aldea de la región bernesa de Oberaargau, en el seno de una familia pobre y de perspectivas sombrías. De niña quería ser maestra, pero los suyos no tenían los medios necesarios. En lugar de eso, sus padres la sacaron de la escuela a la edad de 12 años, y la enviaron como niñera a una familia de agricultores en el Jura.

A los diecisiete años, encontró trabajo con una familia suiza adinerada en Nápoles, donde tuvo acceso a la biblioteca y se sumergió en la literatura de todo el mundo. Luego pasó ocho años en Polonia, donde aprendió los códigos de la vida en la alta sociedad y logró ahorrar suficiente dinero para finalmente seguir la formación de profesora.

Precursora del movimiento femenino

Pero ¿qué hizo impulsó a esta joven a emprender un viaje alrededor del mundo sin los recursos suficientes? Lina Bögli ciertamente tenía un buen trabajo, pero en algún momento esa situación ya no fue suficiente para ella.

“Para nosotras, las mujeres, las barreras son tan estrechas que es imposible moverse adecuadamente sin toparse con ellas. Sí, ser un hombre sería la libertad. ¿Qué haría yo si fuera un hombre? Ciertamente grandes viajes para conocer el mundo y la gente”.

Sin embargo, Lina Bögli demostró que esa libertad también estaba al alcance de una mujer, siempre y cuando esta estuviera dispuesta a tomarla. Más tarde, emprendió un viaje de tres años a través de Asia. En Nanjing, China, se le ofreció una cátedra en alemán y francés en la primera universidad femenina del país. Sin embargo, las diferencias culturales eran demasiado grandes. Sobre su estancia en Asia apareció una crónica de viaje en 1915 bajo el nombre Immer vorwärts (Siempre adelante).

Mucho tiempo circularon rumores de que Lina Bögli nunca había emprendido ese viaje y que sus libros eran pura ficción. El hecho de que una mujer, una mujer pobre, hubiera viajado sola por el mundo era difícil de creer para sus contemporáneos. Fue hasta la década de 1990, cuando sus diarios fueron descubiertos, que las dudas se disiparon definitivamente.

Estos diarios íntimos también proporcionaban una explicación más detallada de las razones de su partida: un tormentoso romance con un oficial polaco, destinado a fracasar porque la pareja no tenía dinero para pagar la fianza exigida por el ejército. Esta desilusión debió precipitar la partida de Lina Bögli.

La independencia como razón para vivir

Lina Bögli fue sin duda una atenta observadora de su tiempo, pero no estaba politizada. Le preocupaban las injusticias sociales y también el hecho de que, como mujer, tenía menos voz que un hombre. No presentó ninguna reivindicación política, sin embargo, fue considerada una pionera por el movimiento de mujeres, ya que rompió toda una serie de convenciones y tabúes durante su vida.

La independencia era fundamental para ella. Lo demostró no solamente a lo largo de su vida, sino también más allá: se aseguró de que sus exequias se celebraran en el edificio de la escuela de Oschwand e incluso organizó la comida funeraria en la posada de la aldea. También pagó por adelantado su lápida. Sobre ella, una paloma sobrevuela un globo terráqueo con la inscripción: Vorwärts - Aufwärts (Adelante - Arriba).



Traducido del francés por Marcela Águila Rubín

