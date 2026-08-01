Lituania convocará a encargado de negocios ruso por ataque nocturno contra Kiev

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Berlín, 1 ago (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Lituania anunció este sábado que convocará al encargado de negocios ruso en Vilna para protestar por el ataque nocturno ruso contra Kiev, que provocó al menos nueve muertos y causó daños menores en el edificio de la embajada del país báltico.

«Los misiles impactaron apenas a unos metros de la Embajada. Por suerte, nuestro personal no se vio afectado», escribió en X el ministro de Exteriores lituano, Kestutis Budrys.

«Hoy, el Ministerio de Exteriores de Lituania convocará al representante ruso en Vilna. La campaña de terror de Rusia contra Ucrania continúa sin ningún límite. No hay ningún signo de una voluntad genuina de detenerla, de buscar la paz o de emprender negociaciones», continúo.

Budrys remató el mensaje asegurando que la respuesta al Kremlin debe pasar por incrementar la presión sobre Rusia a través de sanciones más severas y por aumentar el apoyo a Ucrania.

En las fotos publicadas por el ministro se podían ver puertas y ventanas con cristales fracturados y una lámpara que se había salido del techo, presumiblemente por la fuerza de una explosión.

Según las autoridades ucranianas, Rusia lanzó esta noche 35 misiles y 185 drones contra territorio ucraniano, que ocasionaron la muerte de al menos nueve civiles en Kiev, mientras que una treintena ha resultado herida. EFE

cph/av