Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a los globos desde Bielorrusia

1 minuto

Riga, 9 dic (EFE).- El Gobierno lituano ha declarado este martes el estado de emergencia a nivel nacional para hacer frente de manera más efectiva a los globos de contrabando que llegan desde Bielorrusia y perturban el tráfico aéreo en los aeropuertos de la capital, Vilna, y de la segunda ciudad más grande del país, Kaunas.

«En la lucha contra el ataque híbrido de Bielorrusia debemos tomar las medidas más estrictas y defender las zonas más afectadas por este ataque», afirmó en un comunicado la primera ministra, Inga Ruginienė. EFE

jkz/cae/jgb