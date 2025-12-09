Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a los globos desde Bielorrusia

2 minutos

Riga, 9 dic (EFE).- El Gobierno lituano ha declarado este martes el estado de emergencia a nivel nacional para hacer frente de manera más efectiva a los globos de contrabando que llegan desde Bielorrusia y que perturban el tráfico aéreo en los aeropuertos de la capital, Vilna, y de la segunda ciudad más grande del país, Kaunas.

«Debido a la amenaza continua para los intereses de seguridad nacional del Estado y al peligro para la vida humana, la salud, la propiedad y el medio ambiente que representan los ataques de globos lanzados desde Bielorrusia hacia territorio lituano y que transportan contrabando, se declara un estado de emergencia a nivel nacional en todo el país», señaló en un comunicado el Gobierno lituano.

La primera ministra, Inga Ruginienė, señaló que «en la lucha contra el ataque híbrido de Bielorrusia, debemos tomar las medidas más estrictas y defender las zonas más afectadas por este ataque».

Desde octubre, el aeropuerto de Vilna ha tenido que cerrar por más de 60 horas en total debido a la amenaza que representan para la aviación civil los globos de contrabando, en su mayoría tabaco, lo que afectó a más de 350 vuelos y aproximadamente 51.000 pasajeros, de acuerdo con el Gobierno.

Con la declaración de emergencia, agencias gubernamentales como la Policía, el Ejército y los guardias fronterizos podrán tomar decisiones más rápidas para enfrentar la amenaza de los globos y las actividades de los contrabandistas de cigarrillos que operan en Lituania para recibir las cargas transportadas por estos globos.

El Gobierno lituano aseguró que todas las instituciones pertinentes aúnan sus esfuerzos para prevenir la amenaza que suponen los globos de contrabando y los ciudadanos no experimentarán ninguna molestia debido al estado de emergencia declarado. EFE

jkz/cae