Lituania niega que un dron lituano haya caído en Bielorrusia

Riga, 21 oct (EFE).- El ministro de Defensa de Lituania, Robertas Kaunas, calificó este martes de «noticias falsas» las afirmaciones de Bielorrusia sobre el envío de un dron por parte de Lituania al espacio aéreo de su vecino, según informó la cadena pública de televisión LRT.lt.

«No estamos reaccionando específicamente a esto, no le estamos prestando especial atención porque son noticias falsas», dijo Kaunas a los periodistas.

«Las interpretaciones de un país hostil hacia nosotros son variadas, por lo que probablemente no tenga sentido reaccionar ante ellas», añadió, según el portal LRT.lt.

Las declaraciones de Kaunas a medios de comunicación lituanos se produjeron después de que las autoridades bielorrusas protestaran el lunes ante los diplomáticos lituanos en la capital, Minsk, por la supuesta caída de un avión no tripulado de reconocimiento lituano en territorio bielorruso.

“El 1 de diciembre, Erikas Vilkaneckas, encargado de negocios de la República de Lituania en Bielorrusia, fue citado al Ministerio de Asuntos Exteriores”, señala un comunicado del propio ministerio, citado por la agencia rusa TASS.

El comunicado de Kaunas coincidió con el del Ministerio del Interior de Lituania que decía que este año «se han registrado 599 globos de contrabando y 197 drones entrando en el espacio aéreo lituano» desde Bielorrusia.

«Estos ataques han interrumpido 320 vuelos, afectado a 47.000 pasajeros y provocado el cierre de aeropuertos durante casi 60 horas», agrega el comunicado.

El Ministerio pidió al comisario de Asuntos de Interior y Migración de la Comisión Europea (CE), Magnus Brunner, que imponga sanciones a Minsk por lo que llamó ataques híbridos contra el país báltico “y toda la UE”. EFE

