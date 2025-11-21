Lituania protesta ante Bielorrusia por la retención de camiones lituanos durante semanas

Berlín, 21 nov (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Lituania entregó este viernes una nota de protesta al encargado de negocios de la Embajada de Bielorrusia por la retención de cientos de camiones lituanos que se quedaron atrapados por el cierre de la frontera entre ambos países, el pasado 29 de octubre.

El hecho de que las autoridades bielorrusas no permitan la salida del país de los camiones propiedad de empresas y ciudadanos lituanos es visto por Vilna como «una confiscación deliberada de propiedad y una burda violación de las previsiones generalmente reconocidas del derecho internacional», señaló un comunicado.

El Ministerio de Exteriores demandó por ello que cesen de inmediato estas «acciones discriminatorias» y señaló que Lituania se reserva el derecho de emprender acciones legales, exigir compensación por los daños causados y adoptar otras contramedidas tanto a nivel nacional como europeo.

Lituania cerró los dos pasos fronterizos con Bielorrusia el pasado 29 de octubre, después de que centenares de globos con material de contrabando lanzados desde el país vecino interfiriesen con el tráfico aéreo y obligasen a cerrar el aeropuerto de la capital.

Tras una reducción de los incidentes con los globos cargados de tabaco, el Gobierno lituano decidió reabrir los dos pasos en la noche del miércoles al jueves.

No obstante, después de que un nuevo suceso de este tipo obligase el mismo jueves a cerrar durante una hora el espacio aéreo sobre el aeropuerto de Vilna, la primera ministra lituana, Inga Ruginiene, sugirió este viernes que si la situación empeora la frontera podría quedar cerrada de manera indefinida.

Además, en declaraciones de Ruginiene recogidas por los medios lituanos, la primera ministra denunció que el hecho de que Minsk no haya dejado salir a los camiones atrapados pese a la reapertura de la frontera indica que el lanzamiento coordinado de globos se corresponde con un acto de «guerra híbrida».

«(El presidente bielorruso) Alexander Lukashenko ha demostrado con sus acciones que teníamos razón al hablar de un ataque híbrido. Ahora esta acción, en la que vemos que los camiones todavía no pueden regresar, indica que teníamos razón después de todo y nos enfrentamos a un ataque híbrido», aseguró.

Además, reiteró que pese al cierre de la frontera, Lituania ha permitido en todo momento regresar a los camioneros, pero que la parte bielorrusa está actuando de manera «ilegal» al impedir la salida de los vehículos.

Según informaciones de la cadena pública LRT, las autoridades bielorrusas han impuesto multas de 120 euros por día a los aproximadamente mil camiones varados y están amenazando con confiscar los vehículos en caso de impago. EFE

