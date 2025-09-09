Lituania reforzará controles fronterizos con Rusia y Bielorrusia durante ejercicios Zapad

Berlín, 9 sep (EFE).- La Guardia Fronteriza de Lituania reforzará aún más la protección de sus fronteras con Bielorrusia y Rusia durante los ejercicios militares ruso-bielorrusos Zapad-2025 que comienzan esta semana, señaló este martes esta institución dependiente del Ministerio del Interior del país báltico.

Desde el inicio del ataque híbrido lanzado por Bielorrusia en forma de migración instrumentalizada contra Lituania en 2021, así como desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la protección de la frontera de Lituania con Bielorrusia y Rusia se ha reforzado significativamente.

«Sin embargo, durante los ejercicios militares Zapad-2025 que tienen lugar en los países vecinos, la protección de la frontera de Lituania con Bielorrusia y Rusia se está reforzando aún más y el nivel intensivo de su control se eleva a un nivel todavía mayor», pues Vilna no descarta la posibilidad de violaciones fronterizas y provocaciones» contra el país, indicó la Guardia Fronteriza.

En concreto se aplicará una vigilancia fronteriza, patrullaje y otras medidas de control aún más activas, no solo por parte de la Guardia Fronteriza, «sino también con la participación de las estructuras del sistema de defensa nacional y de la Unión de Fusileros de Lituania».

Lituania, que tiene una población de 2,8 millones de personas y es el más meridional de los tres países bálticos, limita al este con Bielorrusia, aliada de Rusia, y al oeste con el enclave ruso de Kaliningrado, con una estrecha franja fronteriza con Polonia, el estratégico corredor de Suwalki, al sur.

El país báltico planea gastar 1.100 millones de euros en los próximos diez años, de los que 800 millones de euros se destinarán a minas antitanque, para fortificar sus fronteras con Rusia y Bielorrusia.

Vilna ve la necesidad de hacer esa inversión para ampliar su capacidad de «contramovilidad», término militar que designa las estructuras y armas que impiden o dificultan el movimiento de tropas y vehículos militares enemigos a través de una frontera o zona estratégica que se desea defender.

Además de minas y dispositivos para almacenarlas y desplegarlas, el arsenal de equipos de contramovilidad incluye capacidades de guerra electrónica, sistemas antidrones y sistemas de vigilancia y alerta temprana. EFE

