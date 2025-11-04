Lituania saluda refuerzo de disuasión en inicio de obras de planta de alemana Rheinmetall

2 minutos

Riga, 4 nov (EFE).- Lituania celebró este martes como paso hacia un refuerzo de la disuasión el inicio de las obras de construcción de un fábrica de munición de artillería de 155 milímetros del consorcio armamentístico alemán Rheinmetall en este país báltico, miembro de la OTAN y de la Unión Europea y fronterizo con las hostiles Bielorrusia y Rusia.

«Para Lituania, esta fábrica de munición de artillería de última generación, la mayor inversión en el sector de la defensa en la historia del país, no es solo un proyecto industrial. Es un paso estratégico destinado a reforzar la disuasión como condición previa para la paz», afirmó el presidente lituano, Gitanas Nauseda, durante la ceremonia de inauguración de las obras de estas instalaciones que se construirán en la ciudad de Baisogala.

«Creemos que la industria de defensa es crucial en nuestra situación y estamos muy contentos de que en territorio lituano tengamos aquí la primera gran empresa y no nos detendremos, continuaremos», dijo por su parte la primera ministra lituana, Inga Ruginiene, a la prensa tras el acto de colocación de la primera piedra, en el que también participaron el secretario de Estado parlamentario en el Ministerio de Defensa alemán, Nils Schmid, y el director ejecutivo de Rheinmetall, Armin Papperger.

Agregó que «no se trata solo de puestos de trabajo adicionales, inversiones y dinero adicional al presupuesto, sino también de una contribución muy significativa a la industria de defensa».

«Lo que ha demostrado (la guerra en) Ucrania es que es especialmente importante cuando se trata de dotarnos de ciertos elementos aquí y ahora, que tener nuestra propia industria es de enorme interés para Lituania», declaró.

La ceremonia se celebró casi un año después de la firma del acuerdo con Rheimetall en noviembre de 2024.

En un comunicado, la primera ministra afirmó que la planta de Rheinmetall, que se espera que comience a operar en 2026, supondrá «inversiones directas en Lituania de hasta 300 millones de euros» y la creación de al menos 150 puestos de trabajo.

Nauseda informó, además, de la firma durante la ceremonia de un memorando de entendimiento para el inicio de negociaciones para una segunda planta de Rheinmetall en Lituania, una empresa de fabricación de munición modular.

Además de la inversión del sector privado por parte de Rheinmetall, Alemania también está estacionando una brigada militar completa en Lituania y que supondrá el despliegue de alrededor de 5.000 soldados alemanes en el país báltico. EFE

jkz-egw/psh