Lituania se queja a la agencia de aviación de la ONU por llegada de globos de Bielorrusia

Riga, 18 feb (EFE).- El Ministerio de Transporte de Lituania ha pedido formalmente a la Organización de la Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas que adopte medidas contra lo que ha calificado de «ataque híbrido» contra la aviación civil lituana desde el territorio de Bielorrusia.

«Lituania ha apelado oficialmente a la Organización de la Aviación Civil Internacional y le ha proporcionado pruebas recabadas sobre las violaciones del espacio aéreo cometidas desde el territorio de Bielorrusia», confirmó este miércoles en una rueda de prensa la primera ministra lituana, Inga Ruginienė.

El anuncio se produjo después de que la presencia de globos de contrabando bielorrusos en el espacio aéreo lituano obligase una vez más al aeropuerto de la capital, Vilna, a suspender durante varias horas el tráfico aéreo y desviar o aplazar cuatro vuelos, según la cadena pública LRT.

La primera ministra lituana subrayó que las incursiones más recientes de globos «no son incidentes aislados»: «Estamos hablando de acciones repetidas que afectan a nuestra aviación civil y suponen un riesgo para la seguridad de la aviación internacional», dijo.

Según un comunicado del Ministerio de Transporte, las autoridades lituanas han enviado a la ICAO unas 500 páginas de documentación sobre las supuestas violaciones del espacio aéreo, que han provocado la suspensión temporal del funcionamiento de los aeropuertos de Vilna y de Kaunas, la segunda mayor ciudad del país báltico, a lo largo de los últimos meses.

«Los datos recogidos prueban que los globos no tripulados lanzados desde territorio bielorruso están violando sistemáticamente el espacio aéreo lituano. Desde octubre de 2025, el espacio aéreo ha sido violado al menos 16 veces y más de 370 vuelos y unos 53.000 pasajeros se han visto afectados, con pérdidas de más de 2,3 millones de euros» (unos 2,72 millones de dólares), señaló la nota.

«Los servicios (de seguridad) bielorrusos están al corriente de los globos, pero no están tomando medidas. Los globos no tienen mecanismos de seguridad o de autodestrucción y suponen un riesgo real para los aviones civiles y los pasajeros», continuó el Ministerio.

Aunque la ICAO no tiene potestad regulatoria ni puede imponer decisiones, sí que tiene la capacidad de investigar quejas y determinar si un país está violando el Convenio de Chicago sobre aviación civil internacional, lo que a su vez podría ser una base para un potencial endurecimiento de las sanciones europeas contra Bielorrusia. EFE

