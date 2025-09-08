The Swiss voice in the world since 1935

Lituania y Polonia afianzan su alianza estratégica y plantean frente común ante Rusia

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Cracovia (Polonia), 8 sep (EFE).- Los presidentes de Lituania, Gitanas Nausėda, y de Polonia, Karol Nawrocki, reforzaron este lunes su compromiso mutuo para enfrentar la amenaza rusa y la guerra híbrida, exigieron más sanciones contra Moscú y se mostraron abiertos a una mayor presencia militar de EE.UU. en la región.

En una rueda de prensa conjunta en Vilna ambos presidentes destacaron la fortaleza de la alianza estratégica polaco-lituana y su importancia para la estabilidad de Europa central y oriental, y abogaron por articular «respuestas conjuntas» contra la Federación Rusa, de la que, según Nawrocki, «es conocido su talante agresivo».

Además, el presidente polaco afirmó que, tras su reciente visita al presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington, éste le aseguró el mantenimiento de las tropas estadounidenses en Polonia y Europa central, lo que Nawrocki calificó de «una buena noticia para la región» oriental europea.

Por su parte, Nausėda valoró la presencia militar de EE.UU. como un «fuerte elemento disuasorio», y se mostró favorable a «una mayor presencia» de soldados estadounidenses en Europa del este.

El mandatario lituano recordó que su país «ha aportado más de 1.000 millones de euros» en ayudas a Ucrania, y dijo que la adhesión de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea (UE) es un «objetivo estratégico común».

Ante situaciones como las «operaciones híbridas y el flujo constante de migrantes ilegales» que tienen lugar en la frontera de ambos países con Bielorrusia, los dos presidentes se mostraron partidarios de «reaccionar juntos» ante cualquier escalada de tensión.

Además de reclamar un endurecimiento de las sanciones contra Moscú, tanto Nawrocki como Nausėda enfatizaron la importancia de que los países aliados de la OTAN «asignen al menos el 5 % del PIB a la defensa» y llamaron la atención sobre la importancia del Corredor de Suwalki para la seguridad regional.

Lituania limita al este con Bielorrusia, aliada de Rusia, y al oeste con el enclave ruso de Kaliningrado, con una estrecha franja fronteriza con Polonia, el estratégico corredor de Suwalki, al sur, que constituye la única conexión terrestre de los países bálticos con el resto de la OTAN.

Por otra parte, Nausėda destacó que Polonia es su «mayor socio comercial», con casi 10.000 millones de euros anuales en comercio, y anunció que la cooperación entre ambos países incluirá proyectos conjuntos en defensa, tecnología, energía y transporte, como el ferrocarril Rail Baltica y el Harmony Link, una interconexión eléctrica entre Lituania y Polonia con puesta en servicio prevista para alrededor de 2030. EFE

mag/cae/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR