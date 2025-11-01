Lituania y Rusia negocian la extensión del acuerdo para el tránsito de gas a Kaliningrado

Berlín, 1 nov (EFE).- La empresa lituana Amber Grid y el gigante ruso Gazprom están negociando la extensión del acuerdo que permite el tránsito de gas al enclave ruso de Kaliningrado a través del país báltico, según fuentes citadas este sábado por la radio pública lituana, LRT.

El acuerdo en vigor, firmado en 2015, expira en diciembre de este año, por lo que se están produciendo conversaciones para prolongarlo.

Sin embargo, según LRT, Amber Grid podría reclamar un contrato más corto y un precio más elevado a cambio de los servicios de tránsito, en un proceso sobre el que ha sido informada la Comisión Europea (CE).

Kaliningrado se abastece de gas procedente de Bielorrusia, que debe atravesar también Lituania para llegar al enclave que limita al este con el país báltico y al sur con Polonia.

Según datos del Gobierno lituano, el tránsito del gas ruso reporta anualmente de media unos ingresos de 12 millones de euros.

Ya en febrero, el presidente lituano, Gitanas Nauseda, dijo que no veía motivos para no extender el acuerdo con Gazprom y subrayó que es política europea garantizar el tránsito de energía y mercancías a las regiones separadas del territorio principal de sus Estados.EFE

